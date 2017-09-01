На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы

Sobesenik.ru выяснил, из каких источников финансируются избирательные штабы кандидатов от «Единой России» в регионах.

Действующие главы регионов тратят на переизбрание в десятки раз больше средств, чем их оппоненты. Совокупный агитационный бюджет действующих врио губернаторов, по подсчетам «Собеседника», составляет более 367 млн руб – и продолжает расти. Это в три с половиной раза больше, чем у всех остальных кандидатов, вместе взятых (на момент выхода материала – 104 млн руб.). На одного единоросса в среднем приходится по 25 млн руб., а на одного оппозиционера – всего по 2 миллиона.

В таких условиях конкурировать с действующими руководителями довольно сложно. Вкупе с административным ресурсом финансовое неравенство делает результат голосования практически предрешенным. Откуда же кандидаты от партии власти берут деньги на свои кампании?

Партийная кубышка

В этом году «Единая Россия» впервые выделила средства на избирательные кампании во всех субъектах. По словам секретаря генсовета партии Сергея Неверова, из Москвы в регионы направлено более 600 млн рублей. Речь идет не только о губернаторских выборах, но также о парламентских и муниципальных.

Доходы самой ЕР формируются из разных источников. Согласно отчету перед Центризбиркомом, годовой бюджет партии составил 8,2 млрд рублей. Причем из государственной казны ей было выделено 3,6 млрд, а остальное пожертвовали спонсоры. Среди доноров – компании, регулярно выигрывающие подряды от РЖД, а также фирмы, связанные с депутатами-единороссами.

В помощь своему кандидату в Калининграде Антону Алиханову, к примеру, «Единая Россия» выделила 10 млн рублей. Но есть и такие кандидаты-единороссы, которые получили переводы на свои счета от загадочной общественной организации – некоего Фонда народных проектов.

О деятельности этого фонда в публичном доступе достаточной информации нет. Поэтому непонятно, откуда у него взялись крупные суммы денег, пожертвованные врио главы Рязанской области Николаю Любимову (15 млн руб.) и Удмуртии Александру Бречалову (12 млн руб.).

Мне удалось найти мобильный телефон президента фонда Ольги Томенко. Ответив на звонок, она сперва заявила, что никого не спонсирует. Однако после уточняющих вопросов просто отказалась от дальнейшего разговора.

– Дайте мне спокойно отдохнуть! – заявила Томенко и повесила трубку.

Судя по языку автоответчика, который впоследствии извещал о выключенном телефоне абонента, отдыхает Ольга в Италии. Откуда, вполне возможно, и приняла решение о перечислении денег единороссам. И вряд ли случайностью является тот факт, что зарегистрирован Фонд народных проектов по одному адресу с офисом ЕР в столичном Банном переулке. А учитывая то, что перед Минюстом фонд почему-то не отчитывается, о происхождении денег можно только гадать.

Ты – мне, я – тебе

Сомнительными выглядят и некоторые коммерческие организации, через которые проходят предвыборные деньги. Так, в фонд врио губернатора Кировской области Игоря Васильева сделало перевод ООО «СПК Богородский», зарегистрированное по адресу массовой регистрации в Москве. Согласно данным ЕГРЮЛ, кроме этого СПК, в доме №60, стр. 1 на улице Б. Грузинской располагаются офисы более 500 фирм. Еще интереснее, что, согласно бухотчетности, это ООО имеет годовой убыток в 708 тысяч рублей. Но при этом у компании нашлось 5 млн руб., пожертвованных Васильеву.

Среди доноров у сменщика Никиты Белых есть и вполне респектабельные фирмы. Как, например, АО «Кировский ССК» – крупный промышленно-строительный концерн, активно участвующий в госзакупках.

На госзаказах сидит и производящее железобетон АО «Завод ЖБК-1» в Мордовии, которое спонсирует кампанию Владимира Волкова. Еще один спонсор главы республики – ПАО «Саранский домостроительный комбинат», принявшее участие в качестве поставщика при госзакупках на 1,3 млрд руб. для одной только Мордовской ипотечной корпорации.

В фонд свердловского врио Евгения Куйвашева 2 млн руб. перечислила артель старателей «Нейва». Она по госконтрактам поставляет песок и гравий. Например, сумма контракта со Свердловскавтодором составила 5,5 млн руб.

– В том, что компании, успешно работающие в регионе, спонсируют новых глав, ничего удивительного нет, – говорит в комментарии «Собеседнику» политтехнолог Александр Твердов. – Они стремятся сохранить свои преференции.

Самые «богатые» и «бедные» кандидаты-единороссы

Инфографика: Sobesednik.ru

Криминала в таком лоббизме бизнес-интересов эксперт не видит. Правда, существует и иное мнение, трактующее политическое спонсорство со стороны выигрывающих тендеры компаний как узаконенную коррупцию.

Насколько альтруистической является денежная поддержка кандидатов, выяснить у руководителей бизнес-структур не удалось – они отказывались от общения с журналистами. К примеру, в приемной Кировского ССК обосновывали невозможность соединения с гендиректором Александром Клецем тем, что тот постоянно находится на совещаниях.

Еще больше вопросов вызывает спонсорство выборов со стороны подведомственных компаний. Так, ОАО «Трест УтТс», которое перевело на счет Куйвашева 2 млн руб., учреждено региональным министерством по управлению гос-имуществом. За последние 5 лет это ОАО получило из бюджета 18 млрд рублей.

Кировское ОАО «Искож», финансово участвующее в предвыборной гонке, также учреждено областным правительством. Получается, губернатор берет деньги от тех компаний, которые в силу своих должностных обязанностей и контролирует.

Иностранные деньги и черные кассы

Но всех превзошел губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он принял пожертвование в 1 млн руб. от ЗАО «Алексеевский бекон». Его учредителем является ООО «Агро-Союз Тш», учрежденное в свою очередь двумя компаниями из Германии – «РКС Аграрбетайлигунгс Гмбх» (17,5%) и «Тённиес Руссланд Аграр ГмбХ» (82,5%), – представляющими немецкий холдинг Tonnies Fleisch.

Так при желании правоверного единоросса Савченко можно и иностранным агентом признать. Однако пока законодательство перед наполнением избирательных фондов через длинные цепочки из-за рубежа бессильно. Хотя формально вмешательство иностранного капитала в отечественные выборы и запрещено.

Зато в последнее время попали под уголовное преследование некоторые чиновники, отвечавшие за наполнение предвыборных черных касс. В этом году якобы за взятку на 8,5 лет был осужден вице-губернатор Ивановской области Андрей Кабанов. Сам же он утверждает, что собирал с предпринимателей деньги на выборы губернатора. По его словам, 8 млн руб. было потрачено на нужды штаба.

Традиционно курирующие политику вице-губернаторы и занимались предвыборным «фандрайзингом», объясняет политконсультант Андрей Криворотько. Однако после активизации силовиков теперь они предпочитают делегировать полномочия.

– Обычно «черные» бюджеты на выборах превосходят официальные. К примеру, из-под полы оплачивается работа «полевиков» (разносчиков агитпродукции). Но на этих выборах такой агитации я почти не наблюдаю. Доминируют реклама в СМИ и билборды. Можно предположить, что «черные» бюджеты примерно сравнялись с «белыми», – оценивает масштаб явления Криворотько.

Так что опубликованные избирательными комиссиями цифры финансирования выборов можно смело умножать на два. Это и будет ценой несменяемости власти.

Секретно

Единственным регионом, в котором финансирование выборов оказалось скрыто от общественности, стала Ярославская область. Соответствующие сведения в нарушение закона не были опубликованы на сайте избирательной комиссии. Только после обращения в избирком корреспондента «Собеседника» их пообещали сделать публичными.