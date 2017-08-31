Михаил Осокин: Уточка – враг государства

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о табу на «уточку Медведева».

В Архангельске отменили благотворительную акцию в помощь детским домам – мэрия углядела в акции протестные нотки.

Чиновников испугал такой пункт программы сбора средств: «Гонки резиновых уточек на реке в детском парке».

Нет, конечно, прямо ничего не говорилось, но смысл запрета ясен: на оппозиционных сайтах было много шуток про дом для уточки премьера Медведева.

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

И я вот теперь думаю: а не начнут ли изымать из библиотек и известную философскую работу Сартра, в которой образ детской резиновой уточки используется для раскрытия сути человека и его тайных помыслов? А в соцсетях жалуются, что так скоро нельзя будет найти неподозрительный для чиновников символ: «А то радуга – гей-пропаганда, уточка – символ протеста, бумажный кораблик – намек на яхты высших чиновников».

Прививать любовь к власти и отвращение к неправильным символам надо уже с детства – к этому явно склоняются наши руководители. И вот из разных регионов приходят похожие сообщения: школьников загоняют в учрежденное Путиным детское движение. В Забайкалье местные власти пригрозили увольнением директорам школ, которые не будут помогать Российскому движению школьников: «Мы будем жестко реагировать вплоть до увольнений, если вы не поддержите движение».

Итак, для школьников придумана новая пионерская организация. Но и дошкольники не забыты: растет число детских садов, в которых начали проводить занятия политинформации. Судя по всему, это еще один проект, который Васильева считает одним из лучших. А чтобы сделать его еще лучше, работникам Министерства образования, наверное, стоит вспомнить яркую наглядную агитацию советских детских садов: «Капитализм – кака».