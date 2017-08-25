Максима Орешкина объявили новым "фаворитом" Путина

Иностранные журналисты отметили рост влияния министра экономического развития Максима Орешкина.

Агентство Bloomberg со ссылкой на трёх анонимных чиновников из окружения Владимира Путина сообщило, что Максим Орешкин стал новым «фаворитом» российского президента.

По данным агентства, Орешкину предоставили широкие полномочия для реформирования министерства — «наследника советского Госплана». Орешкин вместе с председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым разрабатывает третий официальный проект реформ для России.

Одна из главных задач реформ — разгосударствление экономики, пишет Bloomberg: «Два предшественника Орешкина — нынешний председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф — не смогли ослабить давление государства на бизнес».

По мнению иностранных журналистов, Орешкин заметно укрепил свои позиции: он стал ключевой российской фигурой саммита G20 в Гамбурге, взял под свой контроль Росстат, а также намерен заменить министра финансов Антона Силуанова в Группе Всемирного банка.

«Мы создаём министерство будущего. Ключевая задача — привлечь сильных людей и создать для них среду развития», — заявил агентству Орешкин.

Ни сам министр, ни пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни Минэкономразвития не прокомментировали новость о том, что Орешкин оказался новым «фаворитом» Путина.