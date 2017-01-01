Крымнаш против ксенофобии. Как Россия становится терпимее Европы

Ксенофобию в России побеждают сроки за репост, утверждали на презентации доклада в Москве.

В московской Общественной палате был прочитан доклад, посвящённый ксенофобии, радикализму и преступлениям на почве ненависти в России. В рамках доклада Россию 2016 года сравнивали в том числе и с европейскими странами, и по некоторым параметрам РФ оказывается даже прогрессивнее Европы. С чем это связано и над чем еще предстоит поработать, читайте в репортаже Sobesednik.ru.

Валерий Энгель, бывший участник движения «Мир без нацизма», член комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, начал свой доклад с жизнеутверждающих заявлений: падает процент антиромских (антицыганских) настроений, снижается процент антисемитских настроений, снизился процент антиисламских настроений, мигрантофобии и гомофобии. Цифры и графики красивые, еще красивее сравние с европейскими показателями по ряду пунктов: в 2016 году «Россия продемонстрировала самый низкий уровень исламофобии из 10 наиболее значимых европейских стран». По данным докладчика, уровень исламофобии снизился по сравнению с 2015 годом на десять процентов и составил 11 процентов. При этом докладчик отмечает, что вместо исламофобии в обществе присутствует ненависть к определенным этническим меньшинствам: уровень кавказофобии на 2016 год составлял 34 процента.

Правда, высказывания авторов доклада, например, по статистике о гомофобии вполне могут и сами сойти за гомофобные: «Гомофобия — явление для России уникальное, поскольку гомосексуализм здесь не распространён так, как на Западе, а большинство гомофобов ни разу не встречали в своей жизни геев или лесбиянок». Сразу вспоминаются высказывания Рамзана Кадырова о геях: «Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев».

Валерий Энгель привёл свою точку зрения на причину существования гомофобии в России: «Российская гомофобия — реакция традиционного общества на навязывание неприемлемых для него стандартов либерального мира». При этом в существовании гомофобии Энгель обвинил также российские СМИ, поднявшие «гомофобную волну».

Однако какими бы положительными ни были цифры по снижению ксенофобских настроений, количество преступлений, совершенных в России на почве ненависти, ппродолжает расти. Так, в 2016 году совершено 1450 преступлений экстремистской направленности — на 416 больше, чем в 2014-м, и на 121 больше, чем в 2015-м. Но Энгель отметил, что растет лишь количество ненасильственных преступлений (за счет приговоров «за репост»), количество же насильственных падает: со 115 в 2015 году до 77 — в 2016-м.

В качестве причин, приведших к снижению уровня ксенофобии, Энгель отметил хорошую работу спецслужб, изменения в законодательстве и кризис в рядах радикалов. Если со спецслужбами все более-менее понятно, то к изменениям в законодательстве докладчик отнёс принятый «пакет Яровой» и ряд других изменений в существующее законодательство:

— Самое главное, что произошло — правоохранительным органам были развязаны руки по работе с правонарушителями в интернете. Это очень важно: интернет был поставлен под контроль в значительной степени. Кроме того, были внесены изменения в целый ряд статей Уголовного кодекса, в частности в статью 208, которая криминализирует участие в незаконных вооружённых формированиях — было добавлено «в том числе за рубежом». Для России это крайне важно, потому что более четырех тысяч наших граждан участвуют в Сирии и Ираке, неподсчитанное количество участвуют в гражданской войне на Украине.

Кризис в рядах радикалов Энгель объясняет уголовными делами против основных лидеров радикальных движений, участием радикалов в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, расколом в их рядах из-за тех же украинских событий и прекращением отношений с российскими либералами:

— Раскололся противоестественный и очень опасный альянс, создавшийся в 2011 году — между радикалами и либералами, в результате которого они (радикалы) получили трибуну.

Несколько раз Энгеля просили говорить короче, и в конечном итоге устный доклад так и не был до конца зачитан. Но немало интересного оказалось в печатной версии. Так, например, авторы доклада делают выпады в сторону партий ЛДПР и «Родина»: «Лидером ЛДПР, официально заявляющей о том, что выступает за "здоровый национализм", бессменно с момента создания партии в 1989 г. является Владимир Жириновский, регулярно позволяющий себе эпатажные ксенофобские высказывания». Интересно, что авторы доклада делают выпады и в сторону депутата Госдумы Натальи Поклонской, называя некоторые ее инициативы злоупотреблением.

В конце презентации между модератором и докладчиком произошёл спор о роли присоединения Крыма в снижении уровня ксенофобии в россии. Дело в том, что Энгель рассматривает этот фактор как один из значительных, но считает, что скоро эйфория от обладания Крымом пойдет на убыль. Иосиф Дискин же, выступавший модератором презентации, закончил встречу словами о том, что сохранение «крымского консенсуса» является одной из главных задач нашего общества. На том доклад и закончился.

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комментарий

Директор центра «Сова» Александр Верховский:

— Что касается исламофобии, то здесь никаких данных нет, потому что никаких качественных опросов, которые позволяли бы проследить отношение к исламу и мусульманам, практически не бывает. Это плохо изученная тема, и говорить о динамике не представляется возможным. Что касается причин, по которым происходит изменение отношения к мигрантам и другим группам. С начала украинских событий вся ксенофобия переключилась на Запад. При этом существует график соответствия враждебности к Западу и исламофобии: они зеркальны — одно растет, другое так же убывает.

Снижение уровня насилия Александр Верховский, подтверждая тезисы докладчика, в комментарии для Sobesednik.ru объяснил кризисом в лагере радикалов.