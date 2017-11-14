Экс-губернатор Никита Белых женился в "Матросской тишине"

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых женился на своей возлюбленной в СИЗО.

О свадьбе Белых во вторник, 14 ноября, рассказал РИА «Новости» его адвокат Андрей Грохотов.

«Мой подзащитный сочетался браком со своей невестой», — цитирует его агентство.

Адвокат уточнил, что свадьба состоялась во вторник в СИЗО «Матросская тишина».

По данным российских СМИ, Белых женился на жительнице Подмосковья по имени Екатерина Рейферт, с которой познакомился в социальных сетях. Утверждается, что жена экс-губернатора — поэтесса.