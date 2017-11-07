Число социальных протестов растет в России из-за кризиса

Эксперты заявили о резком росте числа протестов в третьем квартале 2017 года.

По данным Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), которые приводит во вторник, 7 ноября, РБК, в первом квартале 2017 года было зафиксировано 284 протестные акции, во втором — 378, а в третьем — 445.

Эксперты отмечают, что больше всего в третьем квартале было социально-экономических протестов (312 от общего числа). На втором месте оказались митинги оппозиционера Алексея Навального (106 протестных акций). В докладе ЦЭПРа выделяются и трудовые акции протеста, которые в основном происходят из-за задержки или невыплаты зарплат.

Самое большое число протестных акций было зафиксировано в Ростовской области, Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской областях и Москве.

«Растут почти все протесты, связанные с социальной сферой, уровнем жизни, нарушениями трудовых прав, — рассказал РБК глава ЦЭПРа Николай Миронов. — Главная причина — экономический кризис».

Эксперты также отмечают, что социально-экономические и трудовые протесты в России редко проходят под политическими лозунгами. Исключения составляют случаи, когда «социальные конфликты переходят в хронические».

Кроме того, рост протестных акций объясняется нехваткой «дееспособных политических партий, общественных организаций, профсоюзов», которые могли бы решить проблемы граждан.