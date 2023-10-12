Врачебная ошибка до Киева доведет

Хирург – из Киева, пациентка – из Донбасса, а проводилась операция на позвоночнике в московской клинике. Увы, цветущая женщина стала инвалидом. Кто виноват и что теперь делать?

Платите и идите

Удаление межпозвонковой грыжи – одна из самых распространенных нейрохирургических операций в мире. Но от неблагоприятных последствий, увы, никто не застрахован. Прежде чем решиться на операцию, пациент должен быть предупрежден о рисках. И если в государственных клиниках его обязаны ставить в известность, разъяснить все подробно, то в частных медицинских учреждениях иногда «забывают» проинформировать о возможных последствиях. Главное ведь – заработать на очередном страдальце.

Так случилось с Людмилой, которой не сообщили в московском коммерческом медицинском центре, что в случае неудачной операции на позвоночнике она может просто не встать с кровати. Наоборот, ее уверили, что никаких рисков нет: «Платите и идите». Сейчас женщина живет в подмосковном пансионате с уходом за лежачими больными. Муж после трагедии ее оставил, дочь работает и живет за границей и не может быть рядом. Людмила вздыхает: «Лучше я буду в пансионате, не могла видеть, как дочка плакала каждый день у моей кровати».

Людмила Курдюбова с мужем и дочерью приехали в Москву из Донбасса после того, как там под обстрелом погиб сын. Хотели начать новую жизнь. Людмила занималась благотворительностью, помогала жителям Донбасса. На все требовались силы, и она поддерживала их как могла, старалась вести здоровый образ жизни, занималась бегом по утрам. Ходила на фитнес, поднимала гантели, чтобы укрепить мышцы спины. После очередного занятия в спортивном зале женщина почувствовала боль в спине, потом еще и еще, со временем боль не проходила, а только усиливалась.

До операции

Пришлось обратиться к врачу. Хотелось избавиться от этой боли быстро, ей казалось, что это возможно и все сразу снова будет хорошо.

– Профессор Коновалов, к которому я обратилась, не рекомендовал оперативное вмешательство, – рассказала Людмила. – Сказал, что это грыжа, но оперировать надо только в том случае, если немеет нога. А у меня этого тогда не было.

Но боли не проходили. Женщина записалась в городскую клиническую больницу №67 имени Л. А. Ворохобова. Там когда-то лечили известного фигуриста Евгения Плющенко, знаменитую гимнастку Светлану Хоркину. И сразу после этого обращения женщине поступил звонок от менеджера другой клиники. Частной. Доброжелательный женский голос, по словам Людмилы, вкрадчиво выведывал, что ее беспокоит, а узнав, менеджер стала буквально уговаривать согласиться на бесплатную консультацию у лучшего нейрохирурга Москвы, который у них в клинике как раз работает. Так пациентка оказалась на приеме у доктора Аксенова в многопрофильном коммерческом медицинском центре.

Нейрохирург уверенно посоветовал Людмиле операцию, не объявив о рисках, которым женщина в случае оперативного вмешательства подвергается. Позже, во время следствия, менеджер сообщила, что не звонила Людмиле и не уговаривала ее воспользоваться услугами медцентра, якобы позвонила им женщина сама, по собственной инициативе, и сама записалась на прием к Аксенову.

Не то удалили

Врач должен был произвести микрохирургическое вмешательство, удалить грыжу, сделав лишь небольшой разрез. Но в НИИ Склифосовского доктор медицинских наук Андрей Гринь (он был привлечен к следствию и опрошен в качестве специалиста), увидел, по словам пациентки, на ее снимке после проведенной операции серьезный дефект, из-за которого пошли кистозно-атрофические изменения. Он сказал, что грыжу не удалили. Провели частичное удаление дисков, а этого делать было совершенно не нужно.

– Было возбуждено уголовное дело, но не в отношении врача, а по факту произошедшего, – рассказал нам адвокат пациентки Дмитрий Джулай.

Дмитрий Джулай

В марте была назначена экспертиза. Вот только сроки ее проведения обозначили... в 5 с половиной лет! Версия такая: экспертные учреждения Следственного комитета сильно загружены и в более короткий срок осуществить экспертизу невозможно. Но другая экспертиза не будет иметь силы, СК назначает ее в своих учреждениях, чтобы не было врачебной связки, в медучреждениях нередко врачи друг друга покрывают и истину установить бывает очень сложно, рассказал адвокат. И хотя дело взял под личный контроль глава СК Бастрыкин, все равно надо ждать. Пациентка и адвокат понимают, что без этой экспертизы дальнейшее расследование невозможно.

Как заметил Дмитрий Джулай, через пять лет может случиться все что угодно. Хирург имеет право покинуть страну, и правосудие тогда уже его не достанет, а пациентка просто может умереть. В этом случае виноватых как бы уже и не оказывается.

После неудачной операции частная клиника не предложила Людмиле помощи в реабилитации, а врач даже не извинился, наоборот, по словам женщины, он огрызнулся на ее жалобу и перевел разговор в политический контекст: мол, вы из Донбасса, а я из Киева. Поэтому на меня и наговариваете. Врач действительно приехал в Москву из Киева, где, по некоторым данным, работал пластическим хирургом.

– Я думаю, он и там оставил негативный след, – говорит Людмила, – а в Москву просто сбежал.

Сегодня хирург, который прооперировал Людмилу, по-прежнему принимает, и уже не только взрослых, но и детей как невролог. На его страничке в интернете множество отзывов, как прекрасных, так и обвиняющих.

По словам врачей частной клиники, где проводилась операция, Юрий Аксенов – опытный врач и делает больше 90 операций в год.

P.S. Мы направили запрос в Следственный комитет РФ, в котором просим разъяснить причины столь длительного – более 5 лет – ожидания экспертизы по обозначенному уголовному делу. А также сообщить, будет ли СК добиваться того, чтобы результаты судебно-медицинской экспертизы появились раньше, чем истечет срок давности привлечения к ответственности по нему.

Как оградить себя от ошибки врача? Вечный вопрос всех пациентов мира. По мнению специалистов, ошибки на стадии диагностирования случаются с каждым 3–4-м пациентом наших медицинских учреждений. Порой это заканчивается трагедией. В Европе и Америке медики ошибаются реже: неточности в диагностике затрагивают лишь 6–7 процентов пациентов. Опытные врачи уверяют: тот эскулап, который говорит о 100-процентном успехе операции, вызывает подозрение. В любом случае стоит сначала проконсультироваться как минимум в 2 разных клиниках. Если и во второй раз что-то кажется непонятным, лучше не рисковать и сходить к третьему врачу. Только если все говорят об одном и том же, можно решиться на операцию.