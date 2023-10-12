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В прошлый четверг, в 9:13

Скабеева переживает за американских учителей. Забыла про наших?

Пропагандистка Ольга Скабеева обеспокоилась «подрывом морального духа» в Соединенных Штатах из-за бедности учителей. На «России 1» ищут все новые и новые доказательства любимой темы о том, что американская экономика трещит по швам.

Скабеева переживает за учителей В этот раз решили разыграть порнографическую карту. Ведущая рассказала, что из-за кризиса американские учительницы вынуждены продавать свои фото на эротическом сайте OnlyFans.

– Виной всему неподъемные студенческие кредиты. Журнал Forbes отмечает, что общая задолженность по студенческим кредитам в США составляет уже более полутора трлн долларов. Добавьте сюда неконтролируемую инфляцию, крайне высокую стоимость жизни – людей буквально вгоняют в нищету, заставляя расплачиваться за собственное образование, – поведала Скабеева.

Увы, пропагандистка ни слова не сказала о том, как приходится подрабатывать российским учителям. Согласно исследованию компании Maximum Education, в 2021 году совмещать со второй работой свою основную занятость вынуждены были почти 60% педагогов. Конечно, не на OnlyFans – сейчас это невозможно, поскольку после начала СВО компания заморозила счета моделям из России и Белоруссии. Поэтому российские учителя выбирают традиционный вид заработка – репетиторство. Причем в некоторых школах директора запрещают шабашить под страхом увольнения, но педагоги все равно продолжают подрабатывать. Видимо, потому, что хотят нести разумное, доброе, вечное даже в неучебное время, а не из-за нехватки денег. Ведь только американская экономика может рушиться, а наша – день ото дня идет в гору.

Рубрика: Общество

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