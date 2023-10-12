Проведен опрос: нужно ли сажать представителей нетрадиционной ориентации?

«Нужно ли сажать в тюрьму представителей нетрадиционной ориентации?» – поинтересовался «Собеседник» у известных людей.

Александр АДАБАШЬЯН, кинодраматург:

– Разговор же не о том, чтобы наказать конкретного человека. А вот если это организация, то она будет стремиться к распространению, расширению, пропаганде, значит, надо идти в школы, детские сады, что уже делают наши заокеанские партнеры. Запирайтесь у себя дома и делайте что хотите. Преграды ЛГБТ* вполне обоснованны, особенно с учетом той демографической ситуации, которая сейчас в мире.

Денис ДРАГУНСКИЙ, писатель:

– Я надеюсь, что это решение будет оспорено в каких-то серьезных инстанциях, ведь такого сообщества нет. Есть международное общественное движение за ядерное разоружение, климатическое движение – у него есть штаб-квартира, бюро, членство и так далее. Нет такого международного общественного движения ЛГБТ* – бред какой-то, на уровне масонского заговора.

Андрей КУРАЕВ, российский религиозный и общественный деятель, иноагент:

– Судебная практика в России сегодня совершенно непредсказуема. Человека уже судили на основании прослушки его телефона: якобы чувства офицера, который прослушивал, были оскорблены, констатировали, что тот разговор – публичное высказывание. Если эта практика будет перенесена на сферу сексуальных отношений, нас ожидает то же самое.

Андрей ЖИТИНКИН, режиссер:

– Понятно, что это меры превентивного характера против движения, но это не меняет сути. Человеческая природа неизменна, и те, кто чего-то не понимает, пусть перечитают хотя бы историю Древней Греции.

*Признано в РФ экстремистской организацией.