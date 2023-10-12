Почему атеистов приравняли в школах к преступникам. Рассказывает автор учебника

Речь идет об одобрении общественным мнением, а цитата выглядит так: «...все формы девиаций можно расположить на некоторой плоскости. На одном его полюсе разместится группа лиц, проявляющих максимально неодобряемое поведение: революционеры, террористы, непатриоты, политические Голый человек осуждается, безбилетник – нет эмигранты, предатели, атеисты, преступники, вандалы, циники, бродяги».

«Собеседник» поинтересовался у одного из авторов учебника, Альберта Кравченко (на фото): что он имел в виду, когда писал столь спорное суждение? И почему бродяг и террористов поставил в один ряд с атеистами?

– Спорными позициями являются две – эмигранты и атеисты. Эмигранты являются девиантами для всего населения страны в трудные минуты, например во время войны, когда весь народ сражается, а они бегут за границу. За это многие их ненавидят. Это видно из современной прессы. Атеисты являются девиантами в традиционной верующей среде. Девиант в данном случае не означает предателя, но лишь человека, отклоняющегося от общепринятых норм. Далеко не всегда и далеко не все девианты заслуживают нравственного осуждения. Голый человек на улице заслуживает, а безбилетник считается привычным явлением.

– Альберт Иванович, но все же атеистов в стране больше, чем верующих.

– Когда я говорю о верующих, я имею в виду весь народ, ибо он, как и везде, многоконфессиональный. Речь идет только о совокупности верующих, ядром которых выступают прихожане. По отношению к верующим – иудеям, христианам, мусульманам – атеисты конечно же девианты. И не только в этом случае. Почитайте в инете, что такое «воинствующий атеизм» и как он попирал народные (не только религиозные) святыни в 1920–1930-х годах. А что делают с православной церковью на Украине нынешние атеисты-нацисты!