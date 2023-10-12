Опять ёлки-палки!

Опять чиновники украли ёлку с садового участка у граждан, пока их не было дома, и поставили несчастное дерево на главной площади города. На этот раз – в городе Миньяр, что в Челябинской области.

Отметим, что три предыдущие кражи ёлок происходили в Нижегородской области. Прошлогодний случай был особенно возмутителен: у пенсионера-инвалида, к тому же еще и погорельца Сергея Уткина украли сразу две ели, которые ему были как дети, он их заботливо вырастил. Надо ли говорить, что после пожара погорелец от властей не получил ровно никакой помощи? А за варварски уничтоженные деревья мужчине выдали 40 тыс. компенсации, и то только благодаря скандалу в СМИ.

Так вот, видимо, в Челябинске решили перенять опыт Нижнего, когда заприметили красавицу-ель на участке местной жительницы Елены Шалдиной. Конечно, ее на месте не было, и никто даже не попытался ее найти и поинтересоваться, готова ли она пожертвовать своим шикарным полувековым деревом ради того, чтобы оно постояло пару недель в центре города. Дерево просто срубили и отчитались об этом в соцсетях вот таким образом (орфографию и пунктуацию мы специально оставили оригинальной): «Ёлки идут в города, детей не бросим ни когда, ну сейчас самая красивая ёлка едет в Миньяр, Новый Год не за горами, а Ёлка еща та». Извините за их французский.

«Когда мы ее увидели на площади, нам показалось, что ёлочка так похожа на нашу, – рассказала Елена. – Потом поехали на наш садовый участок, посмотрели, и ее действительно спилили. ...Ёлку эту сажал мой муж со своим отцом, когда муж пошел в первый класс, это было первого сентября 1982 года».

Пишут, что глава Ашинского района Челябинской области Вадим Сергеев встретился с Еленой, принес ей извинения и пообещал посадить новое дерево в качестве компенсации. Очень удобно! Или – еще удобнее – высадить «аллею деревьев в городе вместе с Еленой и ее семьей». Убийство и кражу дерева чиновник объяснил тем, что участок Елены у них «по документам числится бесхозным». Документы, правда, не предъявил.

Какая страна, такие и сказочки. С наступающим.