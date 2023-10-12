Не Сталиным единым

Недавно в Ростове-наДону разразился скандал из-за установки бюста белого генерала барона Петра Врангеля. Разумеется, памятник не устроил почитателей Советского Союза. Монумент в конце концов убрали. Памятники в России тоже часто сносят, несмотря на заявления пропаганды, будто только на Западе борются с историческим наследием. Но и новые тоже ставят, причем вместо репрессированных часто увековечивают память палачей.

Повесить нельзя снять

C участниками Гражданской войны дело в стране вообще не ладится. В 2016 году в Петербурге в присутствии тогдашних руководителя администрации президента Сергея Иванова и министра культуры Владимира Мединского установили памятную доску в честь российского генерала и финского маршала Карла Густава Маннергейма. Табличка долго не провисела – общественность возмутилась, что полководец отличился не только в Первой мировой войне и уничтожении советской республики в Финляндии, но и в блокаде Ленинграда. Последний факт никак не был упомянут на изваянии. История повторилась в 2019 году в Ульяновске – там тоже с помпой вначале водрузили, а затем демонтировали доску с барельефом белого генерала Владимира Каппеля.

Сейчас у противников Белого движения появился весомый в глазах власти аргумент: они хоть и были сторонниками единой и неделимой, но сотрудничали с недружественными по нынешним временам странами, вроде Англии и Франции. А еще некоторые из них стали коллаборационистами во Второй мировой. Так что, как написала в открытом письме председатель «Родительского всероссийского сопротивления» Мария Мамиконян (жена небезызвестного Сергея Кургиняна), открывать бюст Врангеля нельзя, «когда наша страна сражается с умным внешним врагом, нацеленным на развал России и лишение ее суверенитета».

Как Гитлер в Аушвице

А вот советские государственные деятели в монументальной пропаганде заняли почетное место. Пальму первенства среди них держит Иосиф Сталин, которому установили свыше сотни памятников, и большую часть из них – в последние пять лет. Иногда культ личности берутся прославить там, где уж точно не должны. В октябре 2023-го на территории комплекса памяти жертв репрессий и расстрелянных польских военнопленных «Медное» под Тверью появился бюст Сталина вкупе с Кировым, Лениным, Свердловым и Ворошиловым.

– Установку памятника Сталину в этом месте можно оценить как доску Маннергейму в Петербурге или бюст Гитлеру в Аушвице. Это крайне неуместно, – комментировал «Собеседнику» историк Александр Штефанов*. Появление монументов «вождю народов» не всегда обходится без раскола общественного мнения. В октябре 2023-го на одиночный пикет выходил активист Вадим Ананьин, протестуя против бюста Сталина в детском парке Орлова в Кировской области, а в ноябре псковская прокуратура признала законной установку восьмиметрового генералиссимуса на территории завода «Микрон» в Великих Луках. Обращение с просьбой о демонтаже подавал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

Увековечивают не только Сталина, но и других государственников и патриотов из СССР, как бывшего руководителя Томского обкома Егора Лигачева, автора обращенной к Ельцину фразы: «Борис, ты не прав!» Резонанс такие монументы вызывают куда меньший.

Забыть все плохое

Дореволюционные деятели тоже в чести. Но только если они были консерваторами и государственниками. Причем запечатлевают для вечности далеко не самых однозначных персонажей.

В конце ноября 2023-го у главного здания Санкт-Петербургского госуниверситета установили памятник графу Сергею Уварову, министру народного просвещения Николая I и автора триады «Православие. Самодержавие. Народность». Чиновник был цензором Пушкина и удостоился от него нескольких эпиграмм, в одной из которых поэт намекал на его гомосексуальность, что по нынешним временам не очень соотносится с традиционными ценностями.

Месяцем ранее в Калининграде открылся памятник виленскому генерал-губернатору Михаилу Муравьеву, подавившему в 1863 году польское восстание и прозванному в революционной и либеральной среде «Вешателем». К бывшей столице Восточной Пруссии госдеятель отношения никакого не имел, бывшего руководителя Томского обкома Егора Лигачева, автора обращенной к Ельцину фразы: «Борис, ты не прав!» Резонанс такие монументы вызывают куда меньший. и единственная приходящая на ум причина открытия монумента – позлить соседнюю Польшу. Правда, губернатор области Антон Алиханов категорически это отрицает.

Несколько лет назад началась медленная реабилитация более древнего политика – царя Ивана Грозного. В 2016 году ему открыли первый памятник в Орле, а в 2019-м – в Александрове Владимирской области, где в кровавые времена опричнины фактически находилась столица его царства. Кроме того, бюст царя работы Зураба Церетели появился на «Аллее правителей России» в Москве, созданной при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. Без общественного сопротивления не обошлось, но, как и во времена Ивана Грозного, челобитные имели мало толку.

– Логика сейчас одна – история используется для того, чтобы каждый правитель России был по-своему прав, даже если в чем-то иногда ошибался. Проблема официального монументального искусства в том, что оно нацелено на прославление, а не на восприятие памятника как культурно-эстетического продукта, задачей которого является понимание прошлого и рефлексия о нем. Это памятники империи, в первую очередь – российской или советской, а не людям, – считает историк Константин Пахалюк. – И такие фигуры, как Иван Грозный, предстающий строителем государства, в эту логику вполне укладываются. Так же как и Сталин. Я не могу сказать, что памятники ему особенно популярны. Их продвигает небольшая, но достаточно активная группа сталинистов. Есть политические силы, как КПРФ, играющая на чувствах своего электората и представляющая Сталина создателем Советской империи. В обществе до сих пор не произошел серьезный разговор о согласовании связи Сталина с победой в Великой Отечественной войне и организацией самых массовых кровавых политических репрессий. Общая линия современной политики заключается в том, что они сплошь выделяют только хорошее в образе государственного деятеля, забывая обо всем плохом.

С государством тут не поспоришь – помнить о плохом мало кто любит. Только вот забвение не страхует от ошибок в настоящем и будущем. Скорее, наоборот, помогает их повторить.

Памятники в России ставит государство, частники и общественники. И конечно же настоящим патриотам нужны настоящие патриотические скульпторы, умеющие удовлетворить их эстетические запросы. Таким является, например, проект «Аллея Российской Славы» краснодарского предпринимателя Михаила Сердюкова. Организация пользуется покровительством РВИО, а председателем ее попечительского совета был Василий Лановой. Проект поставляет готовые бюсты госдеятелей заказчикам – упомянутый памятник Сталину в Орлове изготавливался в их мастерских. Или вереница одинаковых бюстов Александра Невского, установленных в разных городах России – Севастополе (2018), Ульяновске (2020), два в Санкт-Петербурге (2021, 2022), Волгограде (2023) и других. На сайте проекта выложен прайс-лист – готовый бюст установленного образца стоит от 150 тысяч до 1,6 миллиона рублей, постамент к нему обойдется в 50–350 тысяч рублей.

*Власти РФ считают иноагентом.