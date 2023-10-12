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В прошлый четверг, в 9:13

Ева Меркачева: Женщины с детьми за решеткой – нонсенс

На минувшей неделе прошло ежегодное заседание президентского Совета по правам человека в обновленном составе.

Напомним, что президент исключил из его состава адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе, а также журналиста Леонида Никитинского. Зато добавил председателя благотворительного фонда «Ридовка помогает» Александра Ионова, известного в основном лишь благодаря доносам на независимые издания, которые в результате были признаны иноагентами. Самое яркое выступление прозвучало ближе к концу мероприятия. В то время как большинство выступающих говорили о противодействии некой «русофобии», журналистка Ева Меркачева напомнила президенту о том, что в тюрьмах множество людей подвергаются пыткам, что люди сидят в СИЗО годами, что за ненасильственные преступления сроки дают порой больше, чем за убийство. Ответ президента Еву частично обнадежил.

– Много говорят об увеличении рождаемости, но если рожает заключенная, ее возвращают в СИЗО из больницы через два часа! И получается, что маленький человек не общается с мамой не только первые часы, но и дни. В колониях, если ребенок заболел, его забирают в больницу, где он может провести месяц и больше. Маму с ним не кладут, потому что конвоя нет. Получается, что общество и государство наказывает этих детей.

Но вообще, женщины с детьми за решеткой – это нонсенс. Я попросила помиловать всех женщин, у которых есть дети, и всех, кто подозревается в ненасильственных преступлениях, и тех, кто совершил их впервые. В принципе президент сделал самое главное – в своей речи он сказал, что, возможно, для этих женщин будет амнистия.

Что касается следствия и огромных сроков заключения под стражу – здесь у него тоже, кажется, есть полное понимание. Он согласился, что зачастую нахождение под стражей слишком большое и даже неприемлемое.

Относительно огромных сроков, которые назначают суды (как, например, недавний случай с журналисткой Александрой Баязитовой, страдающей сахарным диабетом, – ей запросили 14 лет, от чего в шоке был даже потерпевший, и в итоге дали 5), мне кажется, эта тема еще будет подниматься.

Путин признал, что Меркачева права и эту тему нужно обсудить с правительством и Госдумой.

Рубрика: Общество

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