«Я патриот». Поэтому никаких Штатов, только Дубай

«Я патриот», – заявила она. Тут надо отступить и пояснить читателю, что только что открытая нами гражданка Ханна (о существовании некоторых людей узнаешь при весьма причудливых обстоятельствах) ожидает рождения очередного ребенка. Что при нынешнем биополитическом тренде действительно патриотично. Но Ханна имела в виду совсем другое. Далее она рассказала, какие жесткие условия поставила мужу в связи с предстоящими родами. Вы, наверное, подумали, что она потребовала уже сейчас забронировать место в чувашском роддоме, где она мисс? Прямо в родных Чебоксарах, логично же? А вот и не угадали. Анна Владимировна сказала как отрезала: «Второго ребенка я в Америке рожать точно не буду, поехали в Дубай». Она еще и уточнила, что едет не в Штаты, а в ОАЭ чисто по политическим соображениям.

Вообще непонятно, где наша знаменитая моральная предпринимательница Мизулина-младшая, которая срочно должна была бы выяснить, что за политические соображения у Ханны, по которым она предпочитает Дубай не только условному Нью-Йорку, где всем принудительно меняют пол, но и прекрасным Чебоксарам? Где, кстати, в прошлом году роддома позакрывали для дезинфекции и теперь там наверняка почти нет тараканов и прочей живности. И возможно, даже потолки побелили.

В общем, никакая эта Ханна не патриотка, а самая настоящая Кучера. А вот, например, заммэра города Курска Наталья Пархоменко рассказала, что у них «Разговоры о важном» проводятся не только в школах, но и в детских садиках. Вот как надо в патриоты, гражданка Иванова. Не хотите в Чебоксары, езжайте в Курск. Там ваш беби вырастет настоящим патриотом, не то что вы. Но, правда, без американского гражданства, в отличие от первенца.