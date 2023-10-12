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Сталина допустили до общественных мест

Памятники диктатору Сталину в последние годы стали плодиться как грибы после дождя: сейчас их порядка 110 штук по стране.

Но если до сих пор установка памятника тирану была в основном чьей-то личной инициативой и усатый профиль/анфас появлялся на частных территориях, то недавно очередной бюст диктатора возник посреди городского парка города Орлова Кировской области.

Инициатором установки бюста Сталина в детском парке выступило местное отделение КПРФ, где заявили, что восстанавливают историческую справедливость: мол, в советские годы там такой памятник был. При этом Министерство внутренней политики региона было против, но проявило демократичность и повелело провести опрос местных жителей на тему за/против/да ставьте, что хотите, только отстаньте. Ни о каком локальном референдуме речи не было. Коммунисты предложили провести голосование в местном «ВК»-паблике «Подслушано в Орлове», что, видимо, власти устроило.

Там проголосовало около 1000 человек, и большинство высказалось за. На данный момент число «сталинистов» составляет порядка 60%. Голосование не было закрыто, высказываться можно до сих пор.

О репрезентативности данного исследования лучше всего говорит статистика: население Орлова составляет около 6,5 тыс. человек, а «население» упомянутого паблика превышает его более чем вдвое. «Собеседник» там обнаружил и петербуржцев, и кировцев, и москвичей. Трудности возникли только с обнаружением орловцев...

– Памятник был восстановлен за счет средств местных жителей и предпринимателей Орловского района, и 24 октября состоялось его торжественное открытие, – отчитался секретарь местного отделения КПРФ Леонид Сорокожердьев.

Наскрести таким образом удалось, судя по фото с места событий, на постамент из чистого кирпича и бюст из неизвестной субстанции. Зато, когда страна придет в себя, снести монумент будет даже легче, чем установить.

Рубрика: Общество

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