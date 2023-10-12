Не хотите рожать? Будем «выкупать»!

В стране отмечается рекордный спрос на противозачаточные таблетки. Это связывают с тем, что женщины опасаются возможного ужесточения правил в сфере абортов, в том числе – в отпуске специализированных препаратов.

На минувшей неделе разные общественные деятели и законодатели активно обсуждали, как ограничить доступ российских женщин к данной процедуре. Конкретно предложили: 1) запретить аборты в коммерческих клиниках; 2) запретить аборты без согласия отца ребенка при зарегистрированном браке; 3) запретить аборты для несовершеннолетних без согласия одного из родителей (сейчас согласие требуется для беременных в возрасте до 16 лет); 4) сократить срок беременности, при котором разрешен аборт, с 12 до 8 недель, а по социальным показателям (например зачатие в случае изнасилования) – с 22 до 12 недель. Была даже выдвинута идея о «праве выкупа» государством будущего ребенка, от которого планируют избавиться в утробе...

– Как человек, больше 30 лет работавший врачом-гинекологом, предлагаю также внести в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан...» следующее изменение: проводить аборт не по медицинским показаниям можно лишь после ознакомления матери с результатами УЗИ, а также после демонстрации ей сердцебиения плода, – объяснила «Собеседнику» заслуженный врач, депутат Госдумы Вероника Власова. – Надеюсь, это поможет России встать на счастливый путь многодетности.

– Чего и говорить, если в России в наши дни смертность превышает рождаемость, – комментирует «Собеседнику» доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский. – По отчетам Росстата, каждый месяц только этого года у нас рождается на несколько десятков тысяч человек меньше, чем умирает. Да и в целом мир перестал рожать. Восьмимиллиардный житель Земли – девочка Арпи из армянского города Мартуни – появился ровно год назад, что стало на 7 лет позже прогнозов ООН! В то же время ко всем аспектам абортов нужно подходить очень осторожно, все озвученные предложения нуждаются в тщательной проработке.