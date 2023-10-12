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Можно ли в России отмечать Хеллоуин?

Разговоров о полном запрете празднования Хеллоуина в России ходило немало, но никакого закона на сей счет издано не было.

Канун Дня Всех Святых, как по-другому называется этот день, отмечать можно. Но делать это нужно действительно осторожно, чтобы не попасть сразу под несколько статей КоАП РФ и УК РФ. Каких именно, объясняет юрист, специалист по уголовному праву Артем Мугунянц:

– Прежде всего празднование Хеллоуина компанией более двух человек в общественном месте – например на городской площади, в парке или сквере, может быть расценено как незаконное собрание, митинг, демонстрация, шествие или пикетирование и попасть под статью 20.2 КоАП РФ – штраф до 20.000 рублей или обязательные работы до 40 часов. А повторно – под статью 212.1 УК РФ – лишение свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, особое внимание стоит уделить выбору наряда на этот праздник. Крайне не рекомендую наряжаться в военную форму и костюмы, ее имитирующие; костюмы, полностью состоящие из цветов флагов России или Украины; в зомби, если элементом костюма является буква Z, – все это может быть расценено как «публичная дискредитация ВС РФ». Первый раз это статья 20.3.3 КоАП РФ – штраф до 50.000 рублей, а если по ней уже привлекали в течение года, то это статья 280.3 УК РФ – срок до 7 лет. «Радужные» костюмы или появление в образе известных лиц, открыто заявлявших о своей нетрадиционной ориентации (например Фредди Меркьюри) или ассоциирующихся с таковыми (например группа «Тату») – это «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», статья 6.21 КоАП РФ, штраф до 100.000 рублей, а среди несовершеннолетних – до 200.000 рублей. Костюмы всяких вампиров, привидений, мумий, оборотней, упырей, гоблинов и прочих франкенштейнов, если вы гуляете в них рядом с религиозными объектами, – это «оскорбление религиозных чувств верующих», статья 148 УК РФ, срок до 3 лет.

И еще: колядование в эту ночь может попасть и под хулиганство, и под нарушение тишины в ночное время. Будьте осторожны! Счастливого Хеллоуина!

Рубрика: Общество

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