Курская Дюймовочка
Именно так называют самую миниатюрную девушку России.
Рост 18-летней Полины Скорик из Курской области составляет всего 80 сантиметров. Но живет она поистине большой жизнью: учится в институте, ведет соцсети, занимается в театральном кружке, снимается в сериалах и участвует в шоу.
«Одноклассники носили портфель»
Как известно, все люди уникальны, но Полина Скорик – действительно одна такая на всю Россию. У нее редчайший диагноз – анауксетическая дисплазия, при котором у людей практически не растут кости. Всего в мире известны не больше десяти человек с подобным заболеванием.
Полина с рождения отличалась маленьким ростом, но врачи долго не могли выяснить, что с ней. Специалисты ставили страшные диагнозы – от дорогостоящего и трудного в лечении мукополисахаридоза до порока сердца. Из-за неопределенности с заболеванием девочке не давали даже группу по инвалидности. Только в возрасте пяти лет на обследовании в Санкт-Петербурге поняли, в чем причина. И тогда мама Полины Наталья решила, что главное не закрывать дочь от мира и дать ей развиваться вместе со сверстниками.
– Мне неважно было, на какие оценки она учится, главное, чтобы она воспитывалась вместе с другими детьми. Конечно, страшно ее было отдавать в детский сад, а потом в обычную школу. Воспитатели боялись принимать ее в группу. Но оказалось, единственные трудности заключались в том, чтобы помочь одеться на прогулку и вынести ее на руках во двор, – рассказывает мама Полины. – В начальной школе учительница помогала. Труднее стало, когда стали переходить из класса в класс. Но ничего, одноклассники оберегали, портфель даже носили. Лет пять точно, за исключением начальной школы, Полина просидела, поджав под себя ноги – иначе из-за парты ничего не видела. Не предусмотрены у нас школы для всех, разных детей. С директором я постоянно спорила, чтобы класс их находился в одном помещении, а не кочевал из кабинета в кабинет. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Случился коронавирус, и в старшей школе все оставались по своим кабинетам.
А вот Полина, кажется, совсем не замечала трудностей. Со многими своими одноклассниками она подружилась еще в раннем детстве, и хлопоты они доставляли совсем по другим причинам.
– Чего мы только не вытворяли в школе – учителя даже к нам не хотели приходить на уроки, – со смехом признается девушка. – Класс у нас был просто заводной, нам скучно было сидеть спокойно на одном месте.
«Она все-таки взрослый человек»
В родном поселке Глушково Полину все знают и любят, при встрече здороваются. Девушка хоть и учится в институте на дистанционке, но пару недель в месяц проводит с мамой в Курске, чтобы брать уроки актерского мастерства. В большом городе знакомых куда меньше, и даже взрослые иногда показывают пальцем на Полину, перешептываясь у нее за спиной.
– Мне все равно. Я уже привыкла. Пропускаю мимо ушей и иду дальше, – философски реагирует на малоприятное внимание Полина.
А может быть, окружающие просто узнают в маленькой землячке знаменитость. Хотя в Курске на театральные подмостки она еще не выходила, но уже имеет за спиной актерскую практику. В 2019 году Полина снималась в сериале «Доктор Рихтер» вместе с Алексеем Серебряковым, хотя много пообщаться им не удалось. Не забывает и про свою медийную активность.
– Так классно было, мы практически одной семьей жили на съемочной площадке, и я приняла решение попробовать дальше развиваться в кино, – говорит Полина о начале своего пути на экране. – А еще в конце одиннадцатого класса подружка выложила в тикток видео со мной, и оно за несколько дней набрало несколько миллионов просмотров. Мы все были в шоке!
Полина с детства увлекалась творчеством: ходила на танцы, занималась рукоделием, выступала на школьных праздниках.
– Я видела, как на разных ток-шоу показывали необычных детей, и все время думала: «У меня такой ребенок, но на нее никто не обращает внимания, живем мы со своими проблемами и никому не нужны», – рассказывает Наталья. – Социум не готов, школы не готовы и больницы не готовы к тому, что бывают люди совсем маленького роста. Она может войти только в двери, которые автоматически раздвигаются. Умывальники для инвалидов тоже не подходят – высоковато. Когда Полина пошла в первый класс, я позвонила на местное телевидение. А потом уже начали ездить на шоу к Андрею Малахову, Борису Корчевникову. И тут все закрутилось. Оказалось, что в Санкт-Петербурге есть спортсменка Ульяна Подпальная. Она тоже низкого роста (125 см) и несколько лет назад начала проводить фестиваль маленьких людей. Мы туда ездили и снова в этом году собираемся.
В остальном же курская Дюймовочка ведет обычную полноценную для своего возраста жизнь: гуляет с друзьями и подружками, болтает с ними на любые темы, выбирается на пикники и шашлыки. Мама, конечно, переживает каждый раз, когда отпускает ее из дома, но какая мама не переживает?
– Я даю ей возможность от меня оторваться – она все-таки взрослый человек. Сидеть всю дорогу в четырех стенах, смотреть в телевизор и телефон – какая это жизнь? – размышляет мама Полины. – Может быть, она встретит кого-то. Не все же время я с ней буду рядом.
К тому же Полина не собирается забрасывать мечту о звездной карьере. Еще в детстве она хотела стать моделью – блистать на подиуме и на обложках глянцевых журналов. Затем стремления чуть поменялись, и самая маленькая девушка России захотела стать актрисой. В семье побоялись, что в театральном институте ей придется слишком сложно, и решили остановиться на драмкружке. А в обычной, «гражданской» жизни Полина пошла учиться на специальность «менеджмент».
– Я не люблю загадывать на будущее. Как сложится, так и сложится, а иначе неинтересно. Если стану актрисой, то замечательно. А если нет, то и ладно, – говорит Полина.
Хочется надеяться, что мечты Полины сбудутся. Ее сильный и волевой характер сможет вдохновить многих людей на то, чтобы они поверили в себя и двигались вперед, несмотря на преграды в жизни.
Рекордсмены по маленькости
Самой маленькой ныне живущей в мире женщиной, согласно Книге рекордов Гиннесса, является уроженка Индии Джоти Амджи. Ей 30 лет, а ее рост составляет 62,8 сантиметра. Джоти, как и Полина Скорик, снималась в сериалах и мечтает получить «Оскара». Но рекорд по маленькости принадлежит не ей, а голландке Паулине Мустерс. Она скончалась в 1895-м и к своим 18 годам выросла только до 61 сантиметра.
Мужчины бывают еще ниже женщин. Непалец Чандра Бахадур Банги большую часть жизни проработал ткачом и не считал себя особенным. Прожив 75 лет, Бахадур вырос до 54,6 сантиметра. Кстати, у него было несколько братьев ниже 120 сантиметров, и ученые считают, что в его случае может идти речь о неизвестном наследственном заболевании.
Ныне рекордсменом среди мужчин считается 20-летний иранец Афшин Гадерзаде с ростом 64 сантиметра. Молодой человек намерен покорять соцсети. Для успеха есть все возможности, ведь, например, самый известный из российских маленьких блогеров Хасбик с его 93 сантиметрами по сравнению с ним просто гигант.