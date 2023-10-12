Курская Дюймовочка

Рост 18-летней Полины Скорик из Курской области составляет всего 80 сантиметров. Но живет она поистине большой жизнью: учится в институте, ведет соцсети, занимается в театральном кружке, снимается в сериалах и участвует в шоу.

«Одноклассники носили портфель»

Как известно, все люди уникальны, но Полина Скорик – действительно одна такая на всю Россию. У нее редчайший диагноз – анауксетическая дисплазия, при котором у людей практически не растут кости. Всего в мире известны не больше десяти человек с подобным заболеванием.

Полина с рождения отличалась маленьким ростом, но врачи долго не могли выяснить, что с ней. Специалисты ставили страшные диагнозы – от дорогостоящего и трудного в лечении мукополисахаридоза до порока сердца. Из-за неопределенности с заболеванием девочке не давали даже группу по инвалидности. Только в возрасте пяти лет на обследовании в Санкт-Петербурге поняли, в чем причина. И тогда мама Полины Наталья решила, что главное не закрывать дочь от мира и дать ей развиваться вместе со сверстниками.

– Мне неважно было, на какие оценки она учится, главное, чтобы она воспитывалась вместе с другими детьми. Конечно, страшно ее было отдавать в детский сад, а потом в обычную школу. Воспитатели боялись принимать ее в группу. Но оказалось, единственные трудности заключались в том, чтобы помочь одеться на прогулку и вынести ее на руках во двор, – рассказывает мама Полины. – В начальной школе учительница помогала. Труднее стало, когда стали переходить из класса в класс. Но ничего, одноклассники оберегали, портфель даже носили. Лет пять точно, за исключением начальной школы, Полина просидела, поджав под себя ноги – иначе из-за парты ничего не видела. Не предусмотрены у нас школы для всех, разных детей. С директором я постоянно спорила, чтобы класс их находился в одном помещении, а не кочевал из кабинета в кабинет. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Случился коронавирус, и в старшей школе все оставались по своим кабинетам.

А вот Полина, кажется, совсем не замечала трудностей. Со многими своими одноклассниками она подружилась еще в раннем детстве, и хлопоты они доставляли совсем по другим причинам.