Буллинг – это по-нашему?

Зато теперь такое точно не повторится (власть так считает): депутаты срочно решили ввести запрет на травлю в школах. То есть дома или во дворе и еще где-то там заниматься буллингом, видимо, будет можно. А вот в школах – уже не комильфо.

Проблема в том, что это все – лицедейство, ведь буллинг давно стал частью нашей жизни. Больше того, он стал генеральной линией всей внутренней политики страны. Выступаешь за мир – ты из ЦИПсО, не согласен с «Единой Россией» – предатель, не веришь в Путина – иноагент, не в того влюбился – вообще террорист. Когда дети распространяют друг про друга сплетни и клеймят за непохожесть – это травля, а когда взрослые пишут доносы – это что? Патриотизм?

Мне не нравится его точка зрения – давайте его заклеймим, лишим работы, возбудим уголовку только потому, что он думает по-другому, давайте затравим его до конца. Не нравится Крым – запретим концерты, нравится «черный квадрат» – перестанем снимать в кино. Пока не унизится и не извинится, и даже потом продолжим его унижать. Почитайте комментарии под любой общественно важной статьей. Чем это не тот же буллинг? Так поступают взрослые, так чего мы хотим от детей!

А дальше все просто: насилие в ответ на насилие. «Разговоры о важном» с подростками ведут бывшие уголовники. Нас учат бить первыми. Учат, что мы всегда правы (а они соответственно нет). Что только наша точка зрения, точнее, точка зрения большинства единственно правильна, а значит, все остальные изгои. Буллинг в России уже не запретишь. Потому что буллинг сегодня – наша главная национальная идея.