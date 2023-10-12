А работать кто будет? Олег Шеин о новом режиме для мигрантов

Но мне интересно вот что. По оценкам МВД, в России порядка 8 млн иностранных работников. При этом трудовые договоры, патенты и иные формы имеют примерно 1,5–2 млн человек. Так было 20 лет назад, и сегодня ситуация примерно такая же. То есть государство не видит 6 млн (75%) работников. И возникает риторический вопрос: если оно не видит 6 млн человек, откуда оно увидит нелегально работающих таксистов, к примеру? Поможет ли решить эту проблему межведомственный обмен информацией? Некоторые области решили вообще запрещать работать иностранцам в некоторых сферах (скажем, на общественном транспорте). И этот запрет будет реализовываться вовсе не по принципу – есть ли у мигранта трудовой договор, патент и т.п., а от того, какого цвета у работника паспорт.

Любопытно, предлагающие подобные запреты люди понимают, что происходит на рынке труда? Думаю, нет. Между тем, прежде чем оказывать воздействие на рынок труда, надо было бы проанализировать, какие последствия будут у такого рода действий. Если вместо иностранных рабочих на эти места придут россияне – хорошо. Кто против? А вот если окажется, что рабочие места мигрантов никем не будут заняты – это повлечет за собой как минимум существенное удорожание услуг. Сказать, как будет выглядеть ситуация, очевидно, сегодня не представляется возможным. На практике же, думаю, все будет выглядеть вообще по-другому. Не исключено, что попросту расширится зона взяток и больше станет случайных историй с привлечением к ответственности отдельных людей.

К слову, зарплаты у трудовых мигрантов и российских работников уже много лет как одинаковы. Выгода для бизнеса в найме иностранцев заключается в том, что их привлекают к сверхурочным работам, за пределами 8-часового рабочего дня, без выходных и отпусков. Кроме того, за них российский капитал не платит ни пенсионные, ни отчисления в фонд медстрахования. Отсюда возникает сверхприбыль.

Другой вопрос, который следовало бы разрешить вместо введения запретов на работу: а почему трудовым мигрантам невыгодно легализовываться в России? Между тем все просто: НДФЛ для легально работающих иностранцев не 13%, а 30%. То есть, если ты легализуешься, у тебя отнимут треть зарплаты. Иными словами, по сути, российское правительство делает все, чтобы иностранным работникам было невыгодно работать у нас в белую.

ОЛЕГ ШЕИН, вице-президент Конфедерации труда России (КТР)