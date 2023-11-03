«Специальные технологии» кипрского офшора

Для справки: учредителем чешской фирмы являлась компания Perfectchno Partners Ltd (Кипр) под управлением Георгиоса Геменитзиса. Очевидно, что при покупке недвижимости у ООО «СТ-Инвест» Е. В. Атаева действовала в рамках своих полномочий и согласно представленной Росреестру выписки из чешского реестра юридических лиц. Деятельность Атаевой в должности директора Evolution systems s.r.o., как мы понимаем, не связана с волеизъявлением бенефициара, т. е. директор обладала самостоятельностью при принятии решений, в том числе по крупным сделкам. По этой причине Росреестр не требовал согласия бенефициара Evolution systems s.r.o. на совершение сделки с ООО «СТ-Инвест», и ему такое согласие не предоставлялось.

В связи с началом известных событий в феврале 2022 года деятельность чешской компании была фактически заблокирована местными властями. Далее мы можем сделать вывод, что в феврале-марте 2023 года в МФЦ в Москве были поданы для регистрации в Росреестре договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым Evolution Systems в лице директора Е. В. Атаевой выступает в качестве продавца, а две московские фирмы ООО «Проксима-Ц» и ООО «ИТКОМ» – покупателей.

Ситуация выглядит так, что все действовали в рамках своих полномочий. Однако 25 сентября 2023 года в Тушинский районный суд Москвы поступило странное исковое заявление от имени Ивана Ивановича Серова. Истец заявил, что был владельцем указанной недвижимости с 2015 года, в том же году она якобы была оформлена на кипрскую Perfecttechno Partners Ltd.

В дело вступают силовики

В качестве доказательства своих доводов Иван Серов приобщил к исковому заявлению постановление следователя Е. В. Ольшевского о признании Perfectechno Partners Ltd в лице И. И. Серова потерпевшим по уголовному делу. По всей видимости, истец предполагал, что постановление следователя может заменить правоустанавливающие документы по его отношению к иностранной компании. Однако на Тушинский районный суд постановление следователя не убедило. Заявление Ивана Серова было оставлено без движения. Суд обязал его предоставить документы, оформленные надлежащим образом и свидетельствующие о праве действовать от имени и в интересах Perfectechno Partners Ltd.

Далее проявил себя и Михаил Серов, вероятно, легализовавшись теперь уже под другой украинской фамилией и именем – Николай Гурич. Человек с такими данными стал директором той самой чешской Evolutions systems s.r.o., сменив странным образом Е. В. Атаеву, которая ещё в начале года избавилась от недвижимости. Так вот, Михаил Серов, явно действуя под украинской фамилией, стал направлять бизнес-партнёрам уведомления по поводу спора о недвижимости. Один из таких партнеров, ООО «УК Эстейт ПРО», заподозрив неладное, назначил и провел почерковедческую экспертизу. Исследование установило, что за Николая Гурича расписывается находящийся в международном розыске Михаил Серов.

Информация о том, что находящийся в базе Интерпола человек может руководить бизнес-процессами в российских компаниях, как говорят, была направлена в МВД РФ и Следственный комитет. Впрочем, «помощники» Ивана Серова из числа силовиков, вероятно «пошли еще дальше». Согласно постановлению о признании Perfectechno Partnters Ltd потерпевшей стороной, в период времени с 19 апреля 2023 года по 02 июня 2023 (запомним эти даты) года неустановленные лица в неустановленном месте, неустановленным способом изготовили поддельное соглашение, согласно которому доля в чешской компании Evolution systems s.r.o. от кипрской фирмы перешла в собственность Е. В. Атаевой.

Получается, что Атаева поставила подпись в данном соглашении за себя и Ивана Серова, действовавшего на основании апостилированной доверенности от Perfectechno Partners LTD, и затем подала данное соглашение на регистрацию перехода права собственности на долю в уставном капитале в чешский реестр юридических лиц.

Что мы видим дальше? Якобы Е.В. Атаева, завладев долей в чешской компании, в собственности которой находились объекты недвижимости в Москве и Петербурге, «в составе неустановленных лиц, при не установленных обстоятельствах, неустановленным способом» изготовила договор купли-продажи недвижимости и подала на регистрацию в МФЦ в России. Трудно понять основания, которые имеет под собой это утверждение.