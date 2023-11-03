«Специальные технологии» кипрского офшора
Компания Perfectechno Partners Ивана Серова получила неожиданную поддержку силовиков.
Требование защитить предпринимателей от необоснованного уголовного преследования то и дело звучит на самом высоком уровне. Но, как отмечает издание «Версия», «одно из следственных управлений, похоже, не желает обращать на него внимания». Мы полностью цитируем материал наших коллег «Идеальная видимость преступления», о том, как люди в погонах пытаются повлиять на результат спора двух хозяйствующих субъектов, причём играют они явно в пользу представителя недружественной страны.
«Действия силовиков оборачиваются в пользу одной из сторон конфликта при рассмотрении гражданского иска в Тушинском районном суде Москвы. Мы решили разобраться в технологии, при помощи которой владельцы офшоров хотят получить недвижимость, приобретённую российскими фирмами. Трудно поверить, что человек, объявленный нашей страной в международный розыск, может беспрепятственно проворачивать такие комбинации.
Между Россией, Кипром и Чехией
Истцом в этом деле в Тушинском районном суде выступает 81-летний Иван Серов, который является учредителем ООО «Специальные технологии». Компания выпускает специальное оборудование и расположена в Московском регионе. Ранее Серову принадлежала петербургская фирма с таким же названием и видом деятельности. Компания в Питере перешла к нему от его сына – Михаила Серова. Возможно, это произошло потому, что человек, чьи данные совпадают с данными последнего, находится в базе розыска Интерпола. Основание: уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
Допрошенные следователями сотрудники ООО «Специальные технологии» выразили мнение, что Михаил Серов продолжает управлять компанией дистанционно. При этом весьма вероятно, что, обосновавшись на Украине, он вывел из фирмы несколько миллиардов рублей и ценное имущество. Затем общество было переименовано в ООО «Орион» и оставлено на номинальных лиц. Кредиторская задолженность компании, согласно решениям судов, превысила 2 млрд рублей.
Вслед за этим, в 2015 году, в Московском регионе и было зарегистрировано новое ООО «Специальные технологии», официальным владельцем которого и стал пенсионер Иван Серов. Эта организация в полном составе приняла персонал петербургской фирмы. А далее ситуация развивалась примерно так: Михаил Серов, справив себе новые документы на имя Михаила Ивановича Марченко, начал, как ему могло показаться, новую жизнь. Как будто бы своей жизнью начали жить и бывшие активы Серова-младшего в России.
Спрятаться за цепочкой собственников
В том же 2015 году его отец распродал недвижимость в Петербурге (нежилое здание с земельным участком по адресу ул. Гастелло, д. 17 лит. А) и Москве (нежилое здание по адресу ул. Митинская, д. 30, стр. 1). Новыми владельцами этих объектов, как предполагается, стали офшорные компании «Ровена Сервисез ЛТД», «Рекордмакс Партисипейшн Лимитед».
В 2016 году оба упомянутых объекта недвижимости снова меняют собственника, им становится московское ООО «СТ-Инвест», учредителем и директором которого на тот момент является Сергей Николаевич Данильченко. В 2019 году хозяин помещений меняется ещё раз – на чешскую компанию Evolution systems s.r.o. Договоры от её лица с ООО «СТ-Инвест» заключает директор Е. В. Атаева. Новый собственник недвижимости регистрируется в Росреестре.
Для справки: учредителем чешской фирмы являлась компания Perfectchno Partners Ltd (Кипр) под управлением Георгиоса Геменитзиса. Очевидно, что при покупке недвижимости у ООО «СТ-Инвест» Е. В. Атаева действовала в рамках своих полномочий и согласно представленной Росреестру выписки из чешского реестра юридических лиц. Деятельность Атаевой в должности директора Evolution systems s.r.o., как мы понимаем, не связана с волеизъявлением бенефициара, т. е. директор обладала самостоятельностью при принятии решений, в том числе по крупным сделкам. По этой причине Росреестр не требовал согласия бенефициара Evolution systems s.r.o. на совершение сделки с ООО «СТ-Инвест», и ему такое согласие не предоставлялось.
В связи с началом известных событий в феврале 2022 года деятельность чешской компании была фактически заблокирована местными властями. Далее мы можем сделать вывод, что в феврале-марте 2023 года в МФЦ в Москве были поданы для регистрации в Росреестре договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым Evolution Systems в лице директора Е. В. Атаевой выступает в качестве продавца, а две московские фирмы ООО «Проксима-Ц» и ООО «ИТКОМ» – покупателей.
Ситуация выглядит так, что все действовали в рамках своих полномочий. Однако 25 сентября 2023 года в Тушинский районный суд Москвы поступило странное исковое заявление от имени Ивана Ивановича Серова. Истец заявил, что был владельцем указанной недвижимости с 2015 года, в том же году она якобы была оформлена на кипрскую Perfecttechno Partners Ltd.
В дело вступают силовики
В качестве доказательства своих доводов Иван Серов приобщил к исковому заявлению постановление следователя Е. В. Ольшевского о признании Perfectechno Partners Ltd в лице И. И. Серова потерпевшим по уголовному делу. По всей видимости, истец предполагал, что постановление следователя может заменить правоустанавливающие документы по его отношению к иностранной компании. Однако на Тушинский районный суд постановление следователя не убедило. Заявление Ивана Серова было оставлено без движения. Суд обязал его предоставить документы, оформленные надлежащим образом и свидетельствующие о праве действовать от имени и в интересах Perfectechno Partners Ltd.
Далее проявил себя и Михаил Серов, вероятно, легализовавшись теперь уже под другой украинской фамилией и именем – Николай Гурич. Человек с такими данными стал директором той самой чешской Evolutions systems s.r.o., сменив странным образом Е. В. Атаеву, которая ещё в начале года избавилась от недвижимости. Так вот, Михаил Серов, явно действуя под украинской фамилией, стал направлять бизнес-партнёрам уведомления по поводу спора о недвижимости. Один из таких партнеров, ООО «УК Эстейт ПРО», заподозрив неладное, назначил и провел почерковедческую экспертизу. Исследование установило, что за Николая Гурича расписывается находящийся в международном розыске Михаил Серов.
Информация о том, что находящийся в базе Интерпола человек может руководить бизнес-процессами в российских компаниях, как говорят, была направлена в МВД РФ и Следственный комитет. Впрочем, «помощники» Ивана Серова из числа силовиков, вероятно «пошли еще дальше». Согласно постановлению о признании Perfectechno Partnters Ltd потерпевшей стороной, в период времени с 19 апреля 2023 года по 02 июня 2023 (запомним эти даты) года неустановленные лица в неустановленном месте, неустановленным способом изготовили поддельное соглашение, согласно которому доля в чешской компании Evolution systems s.r.o. от кипрской фирмы перешла в собственность Е. В. Атаевой.
Получается, что Атаева поставила подпись в данном соглашении за себя и Ивана Серова, действовавшего на основании апостилированной доверенности от Perfectechno Partners LTD, и затем подала данное соглашение на регистрацию перехода права собственности на долю в уставном капитале в чешский реестр юридических лиц.
Что мы видим дальше? Якобы Е.В. Атаева, завладев долей в чешской компании, в собственности которой находились объекты недвижимости в Москве и Петербурге, «в составе неустановленных лиц, при не установленных обстоятельствах, неустановленным способом» изготовила договор купли-продажи недвижимости и подала на регистрацию в МФЦ в России. Трудно понять основания, которые имеет под собой это утверждение.
Перестановки задним числом
Как указано выше, сперва в феврале и марте 2023 года были подписаны договоры между продавцом – чешской компанией Evolution systems s.r.o в лице директора Е. В. Атаевой и покупателями – директорами ООО «Проксима-Ц», ООО «ИТКОМ». Тогда же документы были поданы на регистрацию в МФЦ (о чем свидетельствуют выданные расписки в МФЦ), да и в выписках из Росреестра указаны даты договоров. Таким образом, к 8 мая 2023 года, т.е. к моменту изготовления договора о переходе доли в уставном капитале у чешской компании Evolution systems s.r.o не оставалось ничего, иными словами – у нее даже счет в банке отсутствовал с февраля 2022 года – начала СВО.
Более того, почерковедческим исследованием якобы установлено, что Е.В. Атаева не расписывалась в этом соглашении, из России не выезжала и не уполномочивала кого-либо по доверенности действовать от ее имени.
По нашему мнению, манипуляция с долей в чешской компании Evolution systems s.r.o провели Михаил и Иван Серовы с единственной целью – создать видимость преступления. Как мы понимаем, в конце марта – начале апреля 2023 года, т. е. спустя 2-3 месяца после того, как в МФЦ были поданы договора о переходе собственности от чешской компании московским, сотрудник правоохранительных органов Артем Третьяков в отсутствии какого-либо материала проверки и заявлений начал собирать информацию о покупателях недвижимости. Звонил и приглашал к себе в кабинет «поговорить».
Видимо, проверив все обстоятельства перехода прав собственности и не найдя в них криминала, силовики решили этот криминал создать искусственно. Вот и придумали эту историю с долей в чешской компании. Поскольку провернуть её задним числом – до февраля-марта 2023 года – было невозможно, перестановки в чешской фирме провели в мае. Далее, поменяв события местами, возбудили уголовное дело, где в постановлениях указывают – «украв долю и создав, так сказать, себе условия, изготовили договора купли-продажи недвижимости подали в МФЦ для регистрации».
Наверное, расчет был сделан на то, что контролирующие лица в лице прокуратуры и ГСУ ГУ РФ по г. Москве не будут изучать материалы дела, а будут довольствоваться только прочтением фабулы в постановлении о его возбуждении.
Резюме
Подведём итог нашей попытки разобраться в этой запутанной истории. Хронология здесь очень важна, но картина вырисовывается следующая: 12 сентября 2023 года по заявлению Ивана Серова возбудили уголовное дело. 21 сентября 2023 года следователь передал Серову постановление о том, что он признан потерпевшим. После чего И. И. Серов 25 сентября 2023 года подает в Тушинский районный суд Москвы исковое заявление и, ссылаясь на постановление следователя, просит у всех всё отобрать и ему отдать. Но Тушинский районный суд Москвы с ним не согласился и 02 октября 2023 года оставил исковое заявление без движения, обязав Ивана Серова до 19 октября доказать документально своё право на недвижимость.
Но если документов нет, получается, их надо забрать у других? Не по этой ли причине отдельные силовики побежали по адресам адвокатов и участников сделки с обысками?
У заявленных ответчиков должны находиться документы, которые можно использовать в суде. Почему бы не придержать документальную базу в своих руках на какое-то время, видимо подумали закулисные игроки. 17 октября 2023 года в 6 утра без известного нам согласия суда следователь вдруг решил провести неотложные следственные действия – обыск в жилищах, офисах. Для этого неожиданного мероприятия следователь были задействованы около 20 сотрудников. Следователь направил оперативные группы по адресам жительства ответчиков и их адвокатов. Возможно, был расчёт, что для подготовки к судебному разбирательству по иску И. И. Серова у адвокатов будут находиться документы, опровергающие позицию истца и, соответственно, следствия.
К этому моменту появлялись сообщения, что в нарушение всех норм и гарантий в помещении, используемом адвокатами в своей адвокатской деятельности, якобы изъяли документы, включая документы по другим, не относящимся к уголовному делу».
В настоящее время, отмечает «Версия», действия со стороны органов следствия обжалуются в установленном законом порядке, а издание продолжает следить за развитием этого дела.