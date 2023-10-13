В России идет война. С памятниками репрессированным

С домов снимаются мемориальные таблички – «последние адреса» убитых в своей стране в сталинские годы. Везде один и тот же почерк – злоумышленники неизвестны, власти отмалчиваются, полиция бездействует.

Любимый конек российской пропаганды – называть забвением снос в соседних странах памятников, связанных с Великой Отечественной войной. Выступать адвокатом у тех, кто борется с прошлым, не хочется, но нельзя не попрекнуть турбопатриотов в том, что они не видят бревна в собственном глазу – от Москвы до самых до окраин точно так же варварски стираются следы истории.

Землепроходцы не пройдут

Ликвидация мемориалов приобрела характер эпидемии во время спецоперации, особенно с начала 2023 года. Ниже далеко не полный мартиролог павших на этой войне.

• В январе польский посол Кшиштоф Краевский на мемориальном кладбище «Красный бор» под Петрозаводском хотел возложить цветы к католическому кресту, но не нашел его.

• Тогда же, в январе 2023-го, в Приморске Ленинградской области на кладбище возле кирхи демонтировали памятник финским солдатам. В годы войны городок назывался Койвисто и входил в состав Финляндии.

• В апреле в заброшенном поселке Галяшор на севере Пермского края уничтожили бетонный памятник в честь погибших поляков и литовцев. Урочище было основано в 1930-х годах спецпоселенцами, согнанными сюда на лесозаготовки.

• В мае под видом благоустройства убрали польский памятник и литовский крест в селе Пивовариха под Иркутском. В этих местах находилась спецзона НКВД, где расстреляли от 15 до 17 тысяч заключенных.

• Летом вспомнили, что поляки страдали не только от СССР, но и от императоров. В Бурятии спилили деревянный крест, установленный в память участников бунта на Кругобайкальской железной дороге в 1866 году, в Якутске исчез ансамбль, посвященный ссыльным исследователям-землепроходцам, а со Шлиссельбургской крепости якобы на реставрацию увезли памятную доску в честь узников царизма.

• Польский флаг убрали с мемориала в Катыни, где в 1940 году чекисты убили 4415 польских офицеров.

– Россия все еще признает ответственность СССР за Катынский расстрел, но в инфополе все чаще вбрасывают советскую версию развития событий: поляков расстреляли немцы, – считает историк Александр Штефанов*. – Вообще-то, если принять эту версию (абсолютно маргинальную в исторической науке), памятники нужно тем более хранить, ведь, получается, они поставлены жертвам нацизма. Вряд ли в случае уничтожения памятников речь идет о целенаправленной политике государства. Скорее всего это дело рук активистов-радикалов, а власти попросту не имеют никакого желания им мешать. В целом базовое уважение к телам погибших солдат – уже несколько столетий норма для армий всей Европы. Во Франции, например, захоронено множество немецких солдат, павших в годы Великой войны. Справедливости ради, вандалы иногда находятся и там.

В конце сентября в Приозерске, на Карельском перешейке, исчез очередной мемориал финских солдат. По странному стечению обстоятельств пропажа случилась, когда в финской прессе появились кадры с отдыхом Владимира Владимировича в 90-е годы в Суоми-красавице.

Пантеон убийц и палачей

Министерства иностранных дел Польши и Литвы обычно в случае разрушения мемориалов направляют ноты протеста, но ими памятники не восстановишь. Местные власти в лучшем случае проявляют озабоченность случившимся, но чаще игнорируют происшествия или отделываются комментариями в духе мэрии Приозерска, что они «за содержание объекта не отвечают». Бывает, что сваливают вину не на людей, а на... природу.

В августе в воркутинском поселке Рудник рухнул памятный крест, посвященный узникам ГУЛАГа из Польши. Мемориал установили в 1997 году на месте, где располагались первые шахты, а деньги на него выделяли как польские организации, так и мэрия северного города.

Мундеп Александр Кузь подал заявление в полицию. По его мнению, памятник уничтожили вандалы, поскольку на крепежной арматуре креста виднелись характерные срезы. Однако стражи порядка дело возбуждать не стали, разъяснив, что «конструкция памятника упала под воздействием погодных факторов, исключающих участие человека».

И это еще не самое абсурдное, что может быть. На территории мемориального комплекса «Медное» под Тверью, где были захоронены более шести тысяч расстрелянных польских офицеров, готовятся к открытию бюсты лидерам СССР. В их числе – Сталин, Ворошилов, Калинин и Дзержинский, непосредственно организовывавшие репрессии. В соцсетях экспозицию уже окрестили «пантеоном убийц и палачей», но руководитель мемориального комплекса Александр Чуносов проблемы не видит. Просто раз есть репрессированные, значит, надо показать и тех, кто репрессировал.

кстати

Флот и Ленин тоже страдают

Ломают, кстати, и вполне благопристойные, с точки зрения властей, памятники. В Чечне на высоте Матросской разбили плиты, установленные в честь погибших в 1999 году морпехов Северного флота.

А в Астрахани неизвестные уничтожили памятник Ленину – от вождя пролетариата остались только ноги. В обкоме КПРФ посчитали, что акт вандализма произошел по политическим мотивам.

Пропавшие адреса

Еще до начала СВО с домов начали пропадать таблички «Последнего адреса» – гражданской инициативы, направленной на увековечивание памяти погибших в годы репрессий. Так, в Екатеринбурге в 2020-м исчезло восемь памятных знаков. Однако основатель проекта Сергей Пархоменко* не видел в этом какого-то злого умысла. Скорее это были случаи простой халатности – рабочие теряли таблички во время ремонта. Но в прошлом году все кардинально изменилось, и общественники не могут даже точно подсчитать, сколько пропало памятных знаков. Исчезают они в основном в Москве и Петербурге.

– Люди, которые на протяжении многих лет тихо ненавидели нашу работу, посчитали, что сейчас пришло их время, – говорит «Собеседнику» Пархоменко*. – Сегодняшней российской власти чужды все идеи «Последнего адреса» – высшей ценности человеческой жизни, ответственности государства за жизни граждан и несправедливо вынесенные страшные приговоры.

– А кто непосредственно занимается уничтожением табличек – неизвестные «доброхоты» или коммунальщики?

– Есть два способа. Первый – это лом. Человек тихо приходит ночью и выламывает табличку. Интересно, что эти люди уверены в своей правоте, но почему-то не афишируют свою деятельность. Второй путь – доносы в управы и управляющие компании. Потом говорят, что поступил сигнал от недовольных граждан и его удовлетворили.

– Таблички восстанавливаете?

– Это дело непростое – оно стоит денег и труда. Мы стараемся восстанавливать в первую очередь таблички на тех домах, где жильцы заинтересованы в них и будут следить за сохранностью «последних адресов». Некоторые устраивают свои «домашние» акции по этому поводу: вывешивают плакат или вырезают из картона таблички, фломастером пишут информацию и приклеивают на фасад. Вот им мы стараемся помочь всеми силами.

Полиция же не проявляет большого рвения в поиске преступников – да и преступников, с ее точки зрения, нет. «Последние адреса» устанавливаются самими гражданами, а не по распоряжению мэра или правительства. Значит, законной основы под ними нет.

Так и получается, что одна память для страны свята и ценна. А другая, нелицеприятная, не нужна и мешает. Только подлинную историю не перепишешь заново. Это, в конце концов, не учебник Мединского.

* Власти РФ считают иноагентом.