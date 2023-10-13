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13.10.2023

Симоньян иногда лучше молчать, чем говорить

Маргарита Симоньян, оказывается, не предлагала взорвать ядерную бомбу над Сибирью – появились опровержения слов главреда RT в ее программе «Ч.Т.Д.»

Фото: Ч.Т.Д.

Дословно же Симоньян сказала вот что: «Мне вот тут один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывалась. Я не знала. Я же не разбираюсь в этом всем. Я не военный эксперт, я, знаете, «дура баба в футболе, ничего не понимаю». И вот человек, он инженер-радиоэлектронщик, говорит мне: «А ты знаешь, – говорит, – мы это знали еще в советское время. Что если произвести в сотнях километров на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например ядерный взрыв, – то ничего не будет на земле, ничего такого страшного: ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет, так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники, вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Всё. Мы вернемся с вами в год этак какой-нибудь 93-й... Я вам скажу: чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь».

То есть сама она и впрямь ничего такого не предлагала. Но вот что непонятно. Почему Симоньян, опытная журналистка, прежде чем тиражировать чужие, столь чудовищные и безответственные идеи в эфире миллионной аудитории, не поинтересовалась сначала у физиков (раз уж в этом ничего не понимает – сама сказала), насколько умен и компетентен ее собеседник? Действительно ли «ничего не будет»?

Физики в один голос уверяют: будет и радиоактивный дождь над планетой, да такой, что мало не покажется. И никто не знает, что еще: глобальные последствия, как и побочные явления «экспериментов» такого типа, не изучены.

Кстати, если уж говорить о том, что отключает радиосвязь, вызывает сбои в навигационных системах и т.п., то это северное сияние, чью природу ученые изучают давно. Попытки создать искусственное сияние предпринимались еще в прошлом веке. В 1958-м США для этого проводили в высоких слоях атмосферы как раз ядерные взрывы. А в СССР в 1973-м пошли по иному пути: создали искусственное сияние при помощи метеорологической ракеты. В 1985-м советские ученые продолжили работы совместно с Францией.

– В 1970-е мы готовили такую программу с Институтом физики Земли имени Шмидта – с помощью специальных источников плазмы. Это безвредно, – уточняет доктор технических наук, профессор Игорь Острецов, специалист по ядерной физике и атомной энергетике. – А если уж так хочется досадить Вашингтону, то почему бы не поднять вопрос о прекращении поставок в США обогащенного урана? Они полностью сидят на нашем уране. У них нет обогащающей промышленности. 

Рубрика: Общество

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