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13.10.2023

Попадем ли мы в цифровой концлагерь?

В России могут ввести социальный рейтинг по китайскому образцу

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Фото: Соцсети

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) на студентах тестируют систему социального рейтинга. Платформа называется «Мы» – как известная антиутопия Евгения Замятина.

Система социального рейтинга уже работает в Китае. С ее помощью власти поощряют лояльных режиму граждан и наказывают ненадежных. Поднебесная, как известно, сейчас воспринимается у нас образцом для подражания.

– Пока ситуация больше похожа на какую-то волюнтаристскую инициативу РГСУ, не имеющую никакой административной поддержки, – считает юрист «Роскомсвободы»* Саркис Дарбинян. – Однако те тенденции, которые сейчас наблюдаются в России, с переходом от человекоцентричного подхода к более востребованному государством «Все для фронта, все для победы», позволяют сделать вывод, что скоро государство может начать активно инвестировать в построение системы, похожей на китайскую. Если она заработает в России, то сможет выбрасывать на обочину представителей ЛГБТ, иностранных агентов, сторонников политической оппозиции и, возможно, по белорусскому образцу даже тех, кто покинул Россию. При этом система может вознаграждать доносчиков, участников провластных митингов, образцовых бюджетников и тех, кто присоединяется к добровольческим отрядам ЧВК.

Получается, масштабной подготовки к цифровому концлагерю эксперты пока не видят. Но и списывать со счетов жизнь в грядущей антиутопии тоже не нужно.

* Власти РФ считают иноагентом.

Рубрика: Общество

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