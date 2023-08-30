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Тимати-пицца

Патриотический рэп-исполнитель Тимати вместе с ресторатором Антоном Пинским выкупил сеть Domino’s Pizza и назвал ее Domиno Pizza. Однозначно, музыкант обладает особым талантом ребрендинга

Напомним, что в марте прошлого года сеть пиццерий объявила о приостановке инвестиций в Россию, а 21 августа этого года вообще инициировала банкротство российского бизнеса, потому что не смогла его никому продать. И тут так кстати – Тимати! И Пинский!

Не столь давно та же парочка – рэпер и ресторатор – купили российский бизнес Starbucks и перезапустили его под брендом Stars Coffee. Что сталось с кофейней, неведомо, надеемся, что процветает. Чего и пицце пожелаем.

Рубрика: Общество

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