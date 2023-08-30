Роковая гастроль

Ну, во-первых, он съездил с концертом на Донбасс, хотя ранее не раз выступал с антивоенными постами. Во-вторых, после этой гастроли его закидали фекалиями. И наконец, в-третьих, на днях соратники Навального** обратились к властям Евросоюза с просьбой внести Билыка в санкционный список. «Очень жаль, что Рома Зверь это сделал, правда, – написала Мария Певчих*. – Особенно учитывая, что у него на Канарах есть замечательная вилла (отдельно отмечено, что по поводу виллы у соратников Навального** претензий нет – никто не сомневается, что музыкант заработал на нее честно. – Ред.). Сегодня отправили заявления, чтобы включить его в санкции».

Вообще, к этим людям в Европе прислушиваются. Дачу на Канарах лучше побыстрее сбыть от греха.

*Признан в РФ иноагентом.

**Внесен в список террористов и экстремистов.