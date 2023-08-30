Большая маленькая панда

У медведей недавно родился первенец! И он, как отметили в Мзоо, первый детеныш большой панды в России. Отметим, что размножение этого зверя – дело непростое даже в зоопарке, где они находятся в непосредственной близости друг от друга. Так что поздравляем Жуи, Диндин, всех сотрудников Московского зоопарка и китайских специалистов, помогавших медведям в этом нелегком деле.

Пол медвежонка пока неизвестен, и с уверенностью можно сказать только то, что он весит порядка 150 граммов – большие панды, как и другие медведи, рождаются очень маленькими. И что Диндин не отказалась от малыша, как это, к сожалению, иногда бывает в природе, а сразу начала неистово заботиться о нем.

Напоминаем, что все панды – собственность Китая и рано или поздно они возвращаются на родину. Так что мэр Москвы Сергей Собянин может сколько угодно размещать ролики о чудесном рождении панды – она вырастет и укатит в Поднебесную, а о нем даже не вспомнит, увы.