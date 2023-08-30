Снизим уровень брака в браке!

Многочисленные поклонники могут вновь наслаждаться «Давай поженимся!» по будням в 15:15, а критики – выискивать слабые места шоу и высмеивать как его ведущих, так и участников. Наши телеобозреватели Миша и Лена образовали пару не на экране, а на бумаге (став «МишЛен»). Они посмотрели в свое время немало выпусков программы и, конечно, с интересом оценили, сумела ли передача возродиться после полуторагодового отсутствия. Как обычно, мнения разошлись.

Миша – против

– Скажу сразу: мне это ток-шоу всегда нравилось. Но только тогда, когда хотелось посмотреть на человеческий зоопарк. Бывает иногда настроение, что возникает желание узнать: а где же может быть максимально гадко и лицемерно одновременно? И ходить за этим далеко не надо – достаточно было включить выпуск «Давай поженимся!»

Если поначалу многими этот долгожитель (выходит с июля 2008 года) воспринимался как действительно попытка познакомить людей для дальнейшего развития отношений, то со временем обилие в ней фриков, выдуманных историй, коряво написанных редакторами, сделали из шоу поистине цирковое представление. Ну не верил уже никто никому! Но ведь смотрели – вплоть до февраля 2022 года.

В августе 2023-го мы получили все тот же продукт, но теперь еще и с душком. Всё по-прежнему: желание стравить всех между собой ради эпатажа и довольно посредственные кандидаты на личное счастье...

У «Давай поженимся!» был шанс после начала СВО красиво уйти в историю, не вернувшись в сетку вещания после вынужденного простоя. Вместо этого аудитория получила новую порцию треша. И кому-то придется это снова есть, то есть смотреть. Впрочем, у зрителя всегда есть выбор.

Оценка: 0 из 3 звезд

Лена – за

– Начну с грустной статистики. Семья из одного человека становится все более распространенным явлением во всем мире – от Америки и Европы до Азии. Не исключение и Россия. Последняя перепись населения, проводившаяся в 2021 году, выявила шокирующий результат: в нашей стране количество домохозяйств, состоящих из одного человека, составляет 42 процента. То есть одиноких людей в стране почти столько же, сколько семей. При этом доля одиночек за последние 20 лет выросла вдвое!

Именно в этом ракурсе я бы и хотела рассмотреть возродившуюся из пепла, аки птица феникс, некогда популярную передачу и ее пенсионного возраста ведущих, по которым катком не проехался только ленивый, включая моего соведущего.

А ведь 64-летняя Лариса Андреевна Гузеева и 61-летняя Роза Раифовна Сябитова уже 15 лет по мере своих возможностей делают благородное и благодарное дело – помогают участникам создавать семьи или хотя бы привлекают внимание общества к этой проблеме – точнее, жизненно важному делу. За 15 лет они выслушали более 12 тысяч (!) историй любви, оценили более 13 тысяч сюрпризов – номеров женихов и невест, приняли в дар более 50 тонн цветов, продуктов и других подношений от чистого сердца. Якубович отдыхает! И самое главное – несмотря на все обвинения (что все это выдумка, постановка, игра), у пар, познакомившихся на проекте, родились более ста детей. Это вам не шуточки!

Недаром талисманом обновленной программы стали как раз такие ребята: вполне современные девочка Валенсия и мальчик Макар, которые сказали искреннее спасибо ведущим, в свое время сосватавшим их родителей. И пусть этот брак распался, но результат принес и он, а лет через десять, кто знает, в студии шоу ребята, возможно, встретятся с другими уже в качестве участников.

Накануне эфира Гузеева похвасталась своим новым «детенышем» – собачкой Жужей очаровательной породы мальтипу, которую целовала и гладила, не спуская с колен, всю программу. Гузеева объяснила, что раньше она была злая, потому что у нее не было Жужи, а теперь стала добрее (и это заметно), что является большим плюсом, потому что раньше ее и правда обвиняли в стервозности по отношению к героям. Подобрела и прежде хабалистая Сябитова, у которой ранее не было внучки, а теперь народилась, чем Роза Раифовна по праву очень гордится.

Героиней премьеры стала 31-летняя невеста с большими запросами Яна, пластический хирург. Бывший возлюбленный дважды умудрялся разбить ей сердце. Первый раз – когда вынудил разорвать помолвку, а второй – когда потребовал вернуть обручальное кольцо. Тем не менее Яна оптимизма не потеряла и надеется, что на «Первом канале» уж точно встретит жениха, зарабатывающего не меньше ее, а конкретно: один миллион рублей в месяц... Прежняя Лариса Андреевна наверняка посоветовала бы девушке воспользоваться губозакаточной машинкой, но обновленная Гузеева только нервно сглотнула и сообщила нейтральным голосом, что у нее самой нет ни одного знакомого с таким заработком. В дискуссию включилась и Роза, заявившая, что «все мужчины одинаковые, только зарплаты у них разные».

Посмотрим, что будет дальше, но в первом выпуске четко обозначились современные установки на приоритет материального в личных отношениях. И в этом плане программа дает объективную, хотя и не слишком приятную картину происходящего сейчас в нашем обществе.

А критикам я бы сказала, что неча на зеркало пенять. Таково положение дел на личном фронте в нашей стране прямо сейчас, но есть надежда, что его поможет сделать чуточку лучше третий соведущий – нейросеть с говорящим именем Мендельсон, которому весь интернет в помощь. Новенький внес недостающий юмор, показав одну и ту же фотографию возможного ребенка от Яны всем троим женихам и отпуская шуточки, заставившие смеяться всех собравшихся. У меня даже возникло подозрение, что это не искусственный, а вполне живой себе интеллект, прячущийся за экраном. Во всяком случае, с ним реально стало веселее сватать и свататься.

Оценка: 2 из 3 звезд ★★