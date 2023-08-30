Мы и правда будто с разных планет. Часто не понимаем друг друга. Это устоявшееся мнение. Но наука любит точность. Российским физиологам удалось экспериментальным путем доказать: мужчины и женщины видят мир совершенно по-разному! Об этом и шла наша беседа с доктором биологических наук, профессором, главным научным сотрудником Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Еленой Михайловой.

Паркуй – не паркуй...

– В древности мужчины охотились на мамонтов и осваивали территории, а женщины собирали травы. Эти различия могли повлиять на особенности развития мозга?

– Конечно! Мы живем в горизонтально-вертикальном мире. И мужчины, и женщины понимают: дома, деревья – это вертикаль, а ползущая змея – горизонталь. А вот, скажем, наклонные линии лучше различают мужчины. Это точно показал тест Бентона: испытуемым нужно было сравнить тестовые линии с веером из 13 наклонных линий и найти одинаковые. Женщины выполнили тест в два раза хуже.

– Но почему?

– В зрительной коре мозга есть нейроны-детекторы. Они избирательно реагируют на горизонтали-вертикали. У мужчин реакция на изображение линий сильная и четкая. У женщин – слабая. Все это сформировалось в процессе эволюции. Потому что для мужчины, добывающего пропитание, крайне важно было ориентироваться в пространстве. Рассчитывать расстояние, бороться за территорию с конкурентами. Для женщины – нет.

– Уж не потому ли мужчины так легко ориентируются по карте, навигатору? И отлично паркуются?

– Мужчины ориентируются по карте практически на подсознательном уровне. Посмотрел и пошел. Женщине нужно время на обдумывание. Но и это часто не помогает. Мы предложили тест: испытуемые должны были воспроизвести маршрут по карте мысленно. И что же? Мужчины куда точнее справились с заданием. Дело в том, что у всех нас есть зоны мозга, в которых активность клеток создает нечто похожее на расчерченные сетки местности. Мужская врожденная способность к ориентации позволяет им воспроизводить маршрут точнее. У женщины же нет «линейки» в голове, потому и хуже ориентируются, так как плохо чувствуют расстояние. Отсюда и «чудеса» с парковкой автомобиля. И еще… В нейрофизиологии есть понятие «рабочей памяти» (память, которой мы пользуемся, чтобы выполнить определенные действия). Допустим, вам надо что-то выбрать (телефон, машину, пылесос). Посмотрели. Запомнили. Смотрите следующий объект. Но сравниваете его уже не с эталоном, а с «фото», которое осталось в памяти. Так вот: если речь идет о лицах, то тест лучше выполняют женщины. А если о геометрических предметах, то однозначно – мужчины. Во время этих тестов регистрировались потенциалы мозга. Выяснили: во время решения одной и той же задачи у мужчин и женщин активируются совершенно разные зоны мозга! И если мужчина решает пространственные задачи на уровне подсознания, как животное, то у женщины включаются области коры, связанные с высшими когнитивными функциями – способностью анализировать. Женщина лучше запоминает важные метки на карте (магазин, железная дорога, парк). Есть и любопытные наблюдения тюремных психологов. Мужчина чаще всего совершает преступление спонтанно. Женщина же все тщательно обдумывает. Потому и женские преступления наиболее изощренные.

«Что случилось? Я свидетель»

– Что-то женщины выглядят не в лучшем свете… Но есть то, в чем мы превосходим мужчин?

– Женщины в силу строения мозга лучше запоминают цвет, форму предметов, названия. Сотрудники полиции уверяют: женщина – лучший свидетель, она запоминает все мелочи. Эксперименты это подтвердили. Испытуемые должны были запомнить обстановку в комнате, затем все предметы переставили. И что же? Дамы точно воспроизвели то, что было в комнате и как стояло, а мужчины постоянно ошибались. Любопытно, что женщины способны мгновенно охватить взглядом все изображение на картине, в то время как мужчины сначала обязательно смотрят на его левый верхний угол.

– Чем еще природа наградила женщину в процессе эволюции?

– Дама может одновременно разговаривать по телефону, варить суп и укачивать младенца. Мужчина не может! А виноваты разные принципы организации мозга. Функциональной и структурной единицей коры мозга является модуль. Это элементарная единица переработки информации. Всего в коре мозга модулей около 3 миллионов. Но у мужчин модули не соединены друг с другом особыми связями. И поэтому когда работает один (мужчина читает или пишет), то другие модули бездействуют. У женщин же модули соединены множеством связей. Поэтому она может делать несколько дел одновременно.

– А чем объяснить, что мужчины часто не понимают женских эмоций?

– В силу опять-таки особенностей мозга эмоциональное состояние собеседника женщина различает гораздо лучше. Мы вывели на экран портреты с изображением шести базовых эмоций: радость, гнев, страх, печаль, удивление, брезгливость. Женщины тут же их определили. Мужчины же постоянно путали страх с печалью или удивление с брезгливостью. Стоит ли удивляться, что мужчина не поймет, если жена огорчена. А может, она злится? И лучше уж самой объяснить мужу свое состояние и не ждать, что он догадается. Не догадается – точно!

Кто умнее?

Тесты IQ появились около 100 лет назад, и все это время женщины отставали от мужчин на 5 пунктов. Но сегодня они одержали верх в вопросах интеллекта. Результаты исследования опубликованы международным экспертом в тестировании IQ Джеймсом Флинном. Согласно предположениям, именно необходимость совмещать семейную жизнь с построением карьеры сделала женщин умнее. Согласно другой теории, у женщин всегда был потенциал высоких результатов, но они только сейчас начали это осознавать. Как говорится, лучше поздно...

Слова, слова…

– В народе говорят: женщина любит ушами, а мужчина – глазами… Что стоит за этим наблюдением?

– У мужчин есть преимущество в зрительно-пространственной деятельности. У женщин – в восприятии звуков и речи и их различии. Это показал и эксперимент с дихотическим прослушиванием, когда в наушники испытуемому подают два сигнала на правое и левое ухо. Отреагировать он должен только на тот сигнал, который приходит на правое (на левое ухо подаются помехи). Так вот: выделение полезного сигнала намного лучше у женщин. Это объясняет, почему женщина по тону мужчины сразу поймет, что он, к примеру, расстроен. Естественно, что мужчину с его в чем-то более совершенным зрением приводит в эйфорию именно вид любимой, а женщину – слова, сказанные с нежной интонацией.

– Среди современных математиков с мировыми именами я насчитала лишь трех женщин: бельгийку Ингрид Добеши, Карен Уленбек (США) и россиянку Ольгу Олейникову… Может, дело в том, что мозг мужчины на 11% больше женского – поэтому и с точными науками у них лучше?

– Величина мозга роли не играет. И никакой гендерной специфики тут нет. Просто женщины меньше ориентированы на карьеру. Часто неспособность к решению математических задач связана с уровнем «математической тревожности»: вдруг я не решу задачку?! Правда, в стереометрии женщины действительно отстают. Провели тест: испытуемые должны посмотреть на трехмерную фигуру, а потом найти ее среди других фигур, только уже развернутую в пространстве. Женщины вчистую проиграли. Что поделать – се ля ви, как говорят.