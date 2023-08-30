Иван Охлобыстин: Россия — страна хаоса

– С какой целью их смотрите?

– Интересно, как они эволюционируют. Сейчас они находятся в страшном упадке, потому что пришли к откровению (совершенно очевидному для меня) – хотят они этого или нет, есть силы и ракеты в России или нет – все равно Россия всех победит! Родина-мать перевернется во сне и задушит спящего нерадивого ребенка!!! Грудью! Россия – это чуть больше, чем страна. Это чуть больше в принципе. Это фатум, который даже объяснить нельзя. Это то, за что мы ее любим, почему мы за нее держимся, несмотря на множество несправедливости, неискоренимую коррупцию и хаос. Россия – это страна хаоса и божественная гармония хаоса. Кто-то из великих, какой-то государственный крупный деятель сказал: «Россия напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует» (это сказал граф фон Мюнних – русский военный и государственный деятель времен императрицы Анны Иоанновны. – Авт.). Нет ни человека, ни методы, ни закона, который был бы способен Россией управлять. Это нечто отдельное. Это как светлая сторона инферна.

– Ну то есть как сверхдержава? Или еще круче?

– Еще. Что-то на мистическом уровне. Я ратую за русский мировой порядок, но больше пугаю собеседника, нежели настаиваю. Хотя что-то в этом есть. Как если бы Вселенная поставила перед Землей условие: вы должны выбрать один народ, который будет вами управлять – какой выберете? Кроме русских, никто не сработается. Мы – единственный народ, которому наплевать на себя.

«Великая антиидея»

– С таким восприятием Родины нет ли опасности прийти к шовинизму и нацизму?

– Нет, нет! Мы же живем в теории, на которой многие паразитируют, – катехона. Апостол Павел говорит во 2-м послании к Фессалоникийцам: «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». На нас возложена эта своеобразная миссия – препятствовать окончательному торжеству зла в истории и приходу Антихриста. У каждого народа есть своя великая национальная идея. Как правило, в болезненном своем пике это идея мирового господства – что у поляков она была, что у немцев, что у японцев. У американцев она сейчас пытается реализовываться. И только у одной нации эта идея противоположная – у русских. У нас это великая национальная антиидея: не допустить реализации национальной идеи ни у одного народа, чтобы мир Божий был представлен по-прежнему во всем своем многообразии.

– То есть наша идея в том, чтобы другие что-то не сделали? А нет идеи, чтобы самим что-то сделать? К примеру, снова покорить космос или найти лекарство от неизлечимой болезни?

– Это все побочка. Все подобные идеи большие, но не глобальные. Ими может заниматься весь мир одновременно – в симфонии. Научное сообщество так и работает. Различия у нас начинаются в геополитической области. В нашем случае это интересы государства. Нам свойственны взяточничество, кумовство, но это не доминирующий фактор. Народу безразлично, что у нас такие олигархи или что нами управляют те или иные. А вот в других странах – полная иллюзия. Там нет никакой демократии и свободных выборов. В Америке у меня много друзей, которых приобрел, путешествуя там. Это люди разных мнений, поддерживающие и не поддерживающие меня. Но все они находятся в одном убеждении, что все демократические установки – не более чем ширма.

Миром управляют финансовые кланы, и в данный момент происходит глобальное перестроение, предсказанное известным американским футурологом Элвином Тоффлером, автором теории «Третья волна». Первая волна – аграрная, вторая – индустриальная, третья – постиндустриальная. Сначала деньги водились больше у землевладельцев, они политикой крутили, потом – у промышленников, и биржи подавили аграриев, аристократию. Сейчас больше всего денег вертится в криптовалютах, в IT. На одном айпаде можно и дойкой коровы управлять, и книгу писать. Ведя заодно конференцию в зуме. Все упрощается. Отношения между людьми меняются, они и селятся по-другому. В наших губерниях (типа Тульской, Калужской) деревни, которые раньше сосредотачивались вокруг колхозов, умирают. Они свой срок прожили, они эволюционно не нужны. Однако появляются новые деревни – на границах, просматриваемых видеокамерами, где работают удаленщики, которые могут управлять технологическими процессами и выпускать свой продукт хоть из центра тайги – была бы связь.