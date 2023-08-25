Я б в престижную пошёл… «Собеседник» рассказывает о самых пафосных школах для богатых
Среднее образование – яркий пример расслоения российского общества. Для бедных собрать ребёнка или скинуться на ремонт класса – проблема. Богатые выбирают частные учреждения, где обучение стоит миллионы
International School of Moscow
До 2,7 млн рублей в год
Кто учится: сын Ксении Собчак Платон, сын Барановской Артем, дети Александра Лебедева
International School of Moscow не сильно мелькает в интернете и в рейтингах лучших школ, но она самая дорогая. За цену годового обучения можно купить однушку в дальнем Подмосковье. У школы два кампуса, один находится в районе Крылатских холмов, второй – в элитном поселке «Росинка» в Красногорском районе.
Обучение ведется полностью на английском языке по Национальной программе обучения Англии, выпускники получают диплом международного образца, с которым могут поступить в высшие учебные заведения за границей. Преподают учителя из США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Южной Африки – носители языка. В первый класс можно отдать ребенка c 5 лет, что и сделала Собчак.
Школа «Президент»
2,5 млн рублей в год
Кто учится: дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус, раньше учились дети Кристины Орбакайте
Школа находится, наверное, в самом известном поселке на Рублево-Успенском шоссе – Жуковка – и считается чуть ли не самым пафосным учебным заведением. Главный корпус школы выполнен в стиле английского предместья, общая территория – 15 тысяч квадратных метров. Обучение ведется по российской государственной программе, но можно получить и диплом международного образца IB. В старших классах – мини-группы по пять человек.
В стоимость программы в «Президенте» включено обеспечение учебниками, тетрадями и разной канцеляркой, медицинское, психологическое и логопедическое сопровождение, экскурсии минимум раз в четверть, питание четырехразовое. В первый год обучения для новеньких месяц стоит 280 тысяч (за год 2,5 млн рублей), на второй год – 210 тысяч (1,9 млн рублей).
Brookes Moscow
2,4 млн рублей в год
Кто учится: дочь актрисы Натальи Швец
Международная школа в районе Ботанического сада, обучение ведется на английском, и все пронизано духом старой доброй Англии. Школа предполагает обучение с полным пансионом (проживание 7 дней в неделю). Судя по видео, школьники проживают в больших комфортабельных номерах, предоставляется питание, меню составлено диетологом, блюда не содержат распространенных аллергенов. На главной странице сайта школы сейчас видеозаставка с актрисой Елизаветой Боярской.
Павловская гимназия
1,8 млн рублей в год
Кто учится: дети Ани Лорак, Александра Реввы, Глюкозы, блогера Лерчек
Находится на Новой Риге, в деревне Веледниково Истринского района. На сайте заведения она позиционируется как «Лучшая частная школа Московской области в 2022». Учебный год длится дольше стандартного – 10 месяцев. В стоимость включены кружки и секции, есть свой спорткомплекс с футбольным полем, теннисным кортом и бассейном. Реализуется тьюторский подход, впрочем, как и в большинстве подобных учреждений.
Многие частные школы практикуют, кроме основной платы, доплату за какие-то опции или первоначальный взнос. В Павловской гимназии доплата в первый год обучения – 205 тысяч рублей. Если блогерам Чекалиным не делали скидку, то за первый год обучения своих двойняшек они выложили 4 миллиона рублей.
RIS (Russian International School)
1,7 млн рублей
Кто учится: дети Джигана и Самойловой
Школа находится в деревне Барвиха, обители рублевских богачей, что говорит само за себя. Школа международная, можно будет потом с этим аттестатом поехать учиться за границу. Билингвальные классы, педагоги, выписанные из-за бугра.
Первая Московская гимназия
1,6 млн рублей в год
Кто учится: до СВО ходили дети Пугачевой
Простые родители узнали о существовании Первой Московской гимназии в 2020 году, когда в ее первый класс пошли Лиза и Гарри, дети Примадонны и ее молодого мужа. Всё почти как и везде: помощь в выполнении домашнего задания, многочисленные кружки и секции. В школе дети проводят весь день до шести часов вечера.
Ломоносовская школа
1,6 млн рублей
Кто учится: дети Екатерины Климовой
Это сеть частных школ в Москве и Подмосковье. В программу включена авторская образовательная технология «ИнтеллекТ», созданная профессором Зигановым. В школе работают известные педагоги, авторы пособий, у каждого ученика свой индивидуальный план. На сайте школы в качестве преимуществ называется 15 стобалльных результатов учеников на ЕГЭ и средний балл учеников по ЕГЭ – 80.
«Хорошкола»
От 1,54 млн рублей в год
Кто учится: дети Филиппа Киркорова
Обучение ведется по российской программе, билингвальных классов, где преподавание на английском, несколько – в начальном звене и в старшей школе. Персонализированный подход, учеников возят в образовательные поездки по разным российским городам, одних кружков и секций 50. Можно, например, поучиться лакроссу или театральному мастерству на английском за дополнительную плату.
Школа «Лидер»
900 тыс. рублей в год
Кто учится: дети Игоря Лифанова, Ольги Кабо, Стаса Михайлова
Все по стандарту таких учебных заведений: углубленное изучение английского, второй иностранный язык на выбор, отборные учителя, охрана, медицинская служба, автобус, собственная кухня. Обучение по российской государственной программе. Отличникам скидки – «Лидер» же.
Гимназия Е. М. Примакова
800 тысяч рублей в год
Кто учится: дочери Ксении Бородиной, сын Дмитрия Маликова, внуки Надежды Бабкиной, дети Михаила Галустяна, Марии Кожевниковой, Анны Банщиковой
Ведущая ТНТ Ксения Бородина начала собирать дочек еще прошлой весной – купила им микроавтобус «Мерседес» для поездок в школу. Если девочки устанут, смогут прилечь. Но по сравнению с другими частными школами 800 тысяч рублей – это еще по-божески. Обучение ведется на русском и английском, есть преподаватели – носители языка, лучшие могут получить стипендии (хотя непонятно, зачем нужны эти крохи людям, готовым отдать почти миллион за год). Школа находится в Одинцовском районе, в деревне Раздоры, на «богатом» направлении Подмосковья.