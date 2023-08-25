International School of Moscow

До 2,7 млн рублей в год

Кто учится: сын Ксении Собчак Платон, сын Барановской Артем, дети Александра Лебедева

International School of Moscow не сильно мелькает в интернете и в рейтингах лучших школ, но она самая дорогая. За цену годового обучения можно купить однушку в дальнем Подмосковье. У школы два кампуса, один находится в районе Крылатских холмов, второй – в элитном поселке «Росинка» в Красногорском районе.

Обучение ведется полностью на английском языке по Национальной программе обучения Англии, выпускники получают диплом международного образца, с которым могут поступить в высшие учебные заведения за границей. Преподают учителя из США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Южной Африки – носители языка. В первый класс можно отдать ребенка c 5 лет, что и сделала Собчак.