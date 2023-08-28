Россия вышла из золотого века?

Взамен в ЕГЭ предлагается добавить поэзию и прозу времен ВОВ, в том числе «Молодую гвардию» Александра Фадеева. Впрочем, литература – не единственный видоизменившийся предмет. Например, в истории появились вопросы, связанные с СВО в Украине. И теперь выпускники должны знать не только про Александра Невского и Андрея Боголюбского, но и про полковника милиции ДНР Ольгу Качуру. Не осталась в стороне и география. Теперь дети должны знать, что Молдавия стала «беднейшей страной Европы», потому что обрела независимость.

В Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) же заявили, что в рамках ЕГЭ учащимся нужно будет продемонстрировать «сформированность гражданской позиции», «уважение закона и правопорядка», «принятие традиционных ценностей», «патриотизм», «гордость за настоящее многонационального народа России», «идейную убежденность, готовность к служению и защите Отечества».

Видимо, поэтому Пушкин оказался не нужен. Обсуждаем с экспертами.

Видите ли вы логику в этих изменениях? Почему Пушкин с Лермонтовым попали в опалу?

Олег Смолин, депутат Госдумы, 1-й зампред комитета по науке и высшему образованию:

– В ФИПИ, по-моему, совершенно не представляют себе современных детей. А если представляют, то каких-то детей из суперэлитных школ. Логика изменений, видимо, была такая: весь золотой век русской литературы якобы должен был войти в госэкзамен в 9-м классе. Но там обязательный экзамен по русскому языку, а по литературе – на выбор. Поэтому предложения, которые были озвучены ФИПИ, позволяют школьнику вообще не читать ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гоголя, никого! Тем более надо иметь в виду, что подавляющее большинство детей готовится к ЕГЭ с репетитором, а тот ориентирован на конкретную задачу: сдать ЕГЭ, а не научить литературе. Если ситуация не изменится, русская литература для егэшников начинаться будет с Тургенева. Вообще, это реально означает отмену золотого века в школе.

Елена Борода, доктор филологических наук, преподаватель русского языка и литературы пединститута ТГУ им. Державина:

– Я посмотрела, что происходит. В частности, прозвучало мнение, что якобы никто не исключал произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других из экзаменационной программы. Просто это обусловлено тем, что 11-е классы проходят литературу XX века, а эти произведения изучают в 9-м классе.

Считаете ли вы замену русских классиков на Умберто Эко и романы про войну равноценной?

Олег Смолин, депутат Госдумы, 1-й зампред комитета по науке и высшему образованию:

– Я прочитал основные романы Умберто Эко и абсолютно убежден, что 99,9% российских школьников они недоступны. Произведения о ВОВ, на мой взгляд, должны быть в программе. Но только те, которые понятны современным детям. Но главное даже не это. Дети вообще перестали читать! Надо думать не о том, как накрутить программу, а о том, как простимулировать подростков к чтению. Я недавно встречался с выпускниками 9-х классов. Все сказали, что читали «Евгения Онегина». Начал цитировать фрагменты. Выяснилось, что они понятия не имеют, что такое ямб и хорей. Это, конечно, необязательно – важно, чтобы они чувствовали литературу. Но вообще-то это программа 5-го класса... Про Феокрита я их не спрашивал. Спросил про Гомера – не знают. Не говоря уже об Адаме Смите. На мой взгляд, у современного преподавания литературы должна быть другая задача: вернуть подлинный смысл литературы в школе. Моя любимая учительница литературы говорила, что это не учебный предмет, а воспитание души. Но пока мы идем по линии отмены золотого века русской культуры. Я подготовил депутатский запрос по этому поводу. Когда получу ответ, смогу более детально прокомментировать ситуацию.

Елена Борода, доктор филологических наук, преподаватель русского языка и литературы пединститута ТГУ им. Державина:

– Допустим, Министерство культуры или Министерство образования пытается включить в программу некий текст, который они в настоящий момент считают важным. Я в принципе не против! Пусть как можно больше книг, хороших и разных, входит в программу. Слава Богу, до запретов мы пока еще не дошли. Но это не совсем приятный для меня факт, потому что без Пушкина, Грибоедова, Фонвизина и Державина я не представляю русскую литературу. И те самые корни, о которых сейчас так много говорят, без них – пустой звук. И если мы будем исключать из списка чтения Пушкина, у нас не останется корней, а будет только голая идеология, которая в обществе держится не корнями, а привинчивается шурупами.

Пострадала не только литература. Серьезные изменения претерпели история, география, а из обществознания вообще пропали такие понятия, как «демократия», «гражданское общество» и «альтернативная служба». Получается, если явление в стране уничтожено, то и изучать не надо?

Олег Смолин, депутат Госдумы, 1-й зампред комитета по науке и высшему образованию:

– Я думаю, это линия времени. Напомню, что, когда в Госдуме обсуждался новый курс «Основ российской государственности», я заметил коллегам из министерства, что при перечислении ценностей там забыли «свободу», «справедливость» и «права человека». И оказалось, что это «не является традиционными российскими ценностями»! Про другие особенности этого курса я не говорю. Но – обещали вернуть! Общая логика, видимо, такая: облегчить ЕГЭ, то, что изучалось до 10-го класса, не включать, полагая, что за 9-й класс дети уже отчитались. А чем и как – это никого не волнует.

Елена Борода, доктор филологических наук, преподаватель русского языка и литературы пединститута ТГУ им. Державина:

– Нововведения в такие предметы, как история и география, мне комментировать трудно, поскольку это вне моей компетенции. И я стараюсь избегать голословных обвинений, не разобравшись в ситуации полностью. Хотя против Владимира Мединского как автора нового учебника истории ничего не имею. Мне нравится сам Мединский, я слушаю его лекции на YouTube. Он умница, излагает предмет без излишней политизированности, грамотно. Я вообще против политизированности.

Шоковое впечатление

Новаторство ФИПИ в сфере литературы первым обнаружил доцент СПбГУ Николай Карпов.

«Вся русская литература до середины 19 века «снесена под ноль», – поделился он в своих соцсетях. – Ее больше нет и знать ее не полагается. Отсчет надо вести, как предлагают господа из ФИПИ, с Тургенева, Гончарова и Островского. В целом список для чтения сокращен в несколько раз, зато пополнился зарубежными авторами – например, Умберто Эко и Томасом Стернзом Элиотом. Я ничего не имею против этих прекрасных писателей. Но программа для российских школ, в которую входит Т. С. Элиот, а Пушкин и Лермонтов даже не упоминаются, вызывает, мягко говоря, шок».

цифра

Около 63% граждан поддержали бы исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века, в частности Александра Пушкина и Николая Гоголя, из заданий ЕГЭ по литературе в 2024 году.

ТАСС