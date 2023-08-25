Кожемяко и бульдозер

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, похоже, лично принимает участие в спасении затопленного Барабаша и лично эвакуирует жителей на бульдозере. Или водитель бульдозера уже не справляется без указаний губернатора, не знаем. Но вообще, официальный телеграм-канал губернатора сейчас забит сюжетами из различных районов края, охваченных стихийным бедствием. И Кожемяко успевает везде. Что похвально. Другой вопрос – волновало бы так губернатора наводнение на вверенной ему территории, если бы не разгар избирательной кампании? Но, как ни крути, выборы, даже такие, как у нас, творят чудеса.