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Вчера, в 19:13

А что бы вы сказали школьникам в День знаний?

1 сентября Владимир Путин провел «Разговор о важном». «А вы бы что сказали школьникам в День знаний?» – спросил «Собеседник» у четырех учителей и одной ученицы

Фото: Global Look Press

«Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески», – ответил президент России на вопрос талантливых детей, какую главную мысль необходимо вынести из его урока.

Александр Шевкин, заслуженный учитель РФ (математика):

– Вы пришли в школу за знаниями! Не за компетенциями, не за навыками. Некоторые сомневаются: зачем изучать синусы и косинусы, они в магазине не встречаются. Надо не для того, чтобы всё-всё применить в жизни, а чтобы развить умение анализировать и память. И запомните, дети: на ноль делить нельзя!

Лев Айзерман, заслуженный учитель РФ (русский язык и литература):

– Увы, уровень преподавания моих предметов резко ухудшился, а ведь они основа русской культуры... Поэтому, дети, хотя бы сами прочтите все то, что задают по программе. И не перепутайте: Пушкин писал ямбом, не хореем!

Дмитрий Бесполов, заслуженный учитель РФ (физкультура):

– Ребята, самое главное – будьте здоровы! И не забывайте сменку!

Александр Снегуров, заслуженный учитель РФ (история):

– Поведаю о своем посещении Музея-заповедника «Прохоровское поле» и в год 80-летия крупнейшего танкового сражения Второй мировой посоветую всем тоже там побывать. Закончу своими словами: важнее изучения истории следование ее урокам.

Арина Котосонова, 6 лет, первоклассница:

– С началом учебного года, чудаки! Желаю всем хороших оценок!

Теги: #1 сентября

Рубрика: Общество

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