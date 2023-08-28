А что бы вы сказали школьникам в День знаний?
1 сентября Владимир Путин провел «Разговор о важном». «А вы бы что сказали школьникам в День знаний?» – спросил «Собеседник» у четырех учителей и одной ученицы
«Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески», – ответил президент России на вопрос талантливых детей, какую главную мысль необходимо вынести из его урока.
Александр Шевкин, заслуженный учитель РФ (математика):
– Вы пришли в школу за знаниями! Не за компетенциями, не за навыками. Некоторые сомневаются: зачем изучать синусы и косинусы, они в магазине не встречаются. Надо не для того, чтобы всё-всё применить в жизни, а чтобы развить умение анализировать и память. И запомните, дети: на ноль делить нельзя!
Лев Айзерман, заслуженный учитель РФ (русский язык и литература):
– Увы, уровень преподавания моих предметов резко ухудшился, а ведь они основа русской культуры... Поэтому, дети, хотя бы сами прочтите все то, что задают по программе. И не перепутайте: Пушкин писал ямбом, не хореем!
Дмитрий Бесполов, заслуженный учитель РФ (физкультура):
– Ребята, самое главное – будьте здоровы! И не забывайте сменку!
Александр Снегуров, заслуженный учитель РФ (история):
– Поведаю о своем посещении Музея-заповедника «Прохоровское поле» и в год 80-летия крупнейшего танкового сражения Второй мировой посоветую всем тоже там побывать. Закончу своими словами: важнее изучения истории следование ее урокам.
Арина Котосонова, 6 лет, первоклассница:
– С началом учебного года, чудаки! Желаю всем хороших оценок!