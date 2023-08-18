Хуже Мединского

На фоне написанного в этих пособиях авторы недавно вышедшего учебника истории Владимир Мединский и Анатолий Торкунов выглядят просто гениями.

Пособия для курса разрабатывались под эгидой проекта «ДНК России», который курирует Сергей Кириенко. Молодежь в России не особо рада текущим событиям, значит, нужно заниматься ее идеологической обработкой, для чего и были написаны эти учебники.

Основная мысль всех трех пособий сводится к представлению, что Россия – это особая цивилизация, в которой большую роль играет русский народ и православие. Все остальные народы добровольно входили в состав империи. Российское государство всегда и во всем право, никого не завоевывало и сейчас возрождается, развивается и меняет весь мир в лучшую сторону. Это такой консервативный примитивизм, приправленный зубодробительной демагогией и ксенофобией, которые обычно несет самая худшая часть российской пропаганды.

Например, в учебнике для гуманитариев среди основных угроз, стоящих перед Россией, называется нелегальная миграция, и приводится фотография с приезжими из Средней Азии. Конечно, это будет разжигать национализм. В нем же среди главных мыслителей назван отрицатель холокоста Олег Платонов, чьи книги российскими судами признаны экстремистскими.

В другом пособии написано, что в России по Конституции нет идеологии. Но при этом упоминаются слова Путина о ее необходимости. Из этого противоречия автор выходит так: якобы запрещена партийная идеология, а Путин говорил совсем о другом. Но в Конституции ни слова не написано про партийную идеологию.

Современность сведена к сухому и поверхностному анализу Конституции или к конспирологическому описанию того, как Путин боролся за суверенитет страны. Зато есть колоссальное количество ошибок – фактических, логических, лексических, и в целом, несмотря на наличие среди авторов известных историков, стиль всех трех книг оставляет впечатление студенческого реферата.

Главным же «достоинством» учебных пособий можно назвать, что они очень скучные. Этот факт оставляет надежду на то, что студенты вряд ли всерьез их воспримут и будут читать.

Константин Пахалюк, историк, экс-замдиректора департамента науки Российского военно-исторического общества

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