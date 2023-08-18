Иван Охлобыстин – «Собеседнику»: Гомосеки будут целиться в нас из ружья

Прошел почти год, как звезда «Интернов» на митинге на Красной площади вернул в русский язык клич опричников «Гойда!» Древнерусское слово в свою очередь стало мемом и накрепко пристало к Охлобыстину, практически превратившись в его псевдоним. На презентации нового романа «Великая тушинская зга», написанного шоуменом, корреспондент «Собеседника» поинтересовался, стала ли «гойда» умом, честью и совестью современной российской эпохи.

– Я думаю, да. Я аккумулировал на тот момент в этом призыве то, что чувствовали все. Потому что мы до сих пор живем в катастрофе – она никуда не делась, – отправился в размышления актер. – Возраст пенсионный повысили, обучение и медицина у нас платные, воруют, воруют и воруют в промышленных масштабах. Клич «Гойда!», собственно говоря, – это клич опричников. Они были санитарами леса и восстанавливали естественный баланс. И обязательно придет время, когда мы избавимся от всего ненужного. Полностью этого, конечно, не произойдет, но нам хотя бы часть удастся исправить. Хотя бы образование и медицину сделать бесплатными, о стариках подумать, воровать не так много. Пусть будут золотые унитазы, но на лечение детям не надо собирать по СМС.

Социальная справедливость, по мнению Охлобыстина, восторжествует уже в ближайшее десятилетие благодаря спецоперации и западным санк-циям.

– Нас обложат со всех сторон стенами, гомосеки будут целиться в нас из ружья. Нам некуда бежать. Нужно создавать гармонию. А гармония подразумевает социальную справедливость, хотя бы на минимальном уровне, – сказал Охлобыстин. – Когда не помогают лекарства, идет хирургическое вмешательство. Мы были столь безответственны и столь увлечены своими мелкими потребностями, что сделали себе вредно. Мы должны исцелиться и как нация, и как страна, и как государственность.

Помочь в исцелении как раз и должна «гойда». Другой вопрос, какой ценой. Приводимая в пример Охлобыстиным опричнина дорого обошлась Руси. Как отмечал профессор Владимир Кобрин, «писцовые книги, составленные в первые десятилетия после опричнины, создают впечатление, что страна испытала опустошительное вражеское нашествие». До 90% земли лежало «в пусте». Многие помещики разорились настолько, что бросили свои поместья, откуда разбежались все крестьяне. Так что опричнина принесла весьма плачевные плоды, а отнюдь не социальную справедливость. И нужна ли «гойда» сейчас России снова?