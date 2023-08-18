А вы боитесь дронов?

Светлана Немоляева, актриса:

– Не задумывалась прежде, так как живу в другом мире – собственных мыслей. Но своим вопросом вы вернули меня в суровую реальность... Конечно, хочется верить, что вокруг меня все в порядке, что со мной не может ничего случиться, но, если задуматься, понимаю: меня очень тревожат эти безобразия. Я человек невоенный и совершенно некомпетентный, но чувствую, что дроны, которые залетают в Москву, где-то здесь поблизости окопались, где-то они тут рядом...