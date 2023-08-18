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А вы боитесь дронов?

К концу лета налеты беспилотников на Россию участились. За одну только ночь минувшей пятницы, по официальным данным, территорию страны атаковали 42 летательных аппарата. «Собеседник» узнал у известных россиян, боятся ли они дронов

Фото: Freepik

Леонид Серебренников, певец:

– Бояться чего-то – дело непродуктивное. Все под Богом ходим. Чему быть, того не миновать... Поэтому даже в свете таких новостей я спокоен, не дергаюсь, на небо не смотрю, живу своей жизнью.

Фото: Global Look Press

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

– Я был в Донецке, по которому каждый день работали минометы, артиллерия и так далее... И люди там жили все это время. И то, как сейчас бьют по нему и другим городам запада нашей Родины, не описать. По сравнению с этим бояться атак дронов на Москву просто стыдно. И я их не боюсь.

Фото: Global Look Press

Тимофей Трибунцев, актер:

– Ой, можно я не буду это комментировать, пожалуйста?

Фото: Global Look Press

Ольга Кормухина, певица:

– Не боюсь ни дронов, ни ядерных ракет. Хотя, разумеется, ни то ни другое мне не по нраву.

Фото: Global Look Press

Светлана Немоляева, актриса:

– Не задумывалась прежде, так как живу в другом мире – собственных мыслей. Но своим вопросом вы вернули меня в суровую реальность... Конечно, хочется верить, что вокруг меня все в порядке, что со мной не может ничего случиться, но, если задуматься, понимаю: меня очень тревожат эти безобразия. Я человек невоенный и совершенно некомпетентный, но чувствую, что дроны, которые залетают в Москву, где-то здесь поблизости окопались, где-то они тут рядом...

Фото: Global Look Press

Рубрика: Общество

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