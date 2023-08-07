Партизанскими тропами

Семь утра. У монументального здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной выстроились в ряд несколько автобусов.

– Как приедем, никуда не разбредаемся, а идем на стойку регистрации, – четко командовал молоденький офицер в штатском.

Еще не до конца отошедшие ото сна люди медленно занимали места, чтобы ехать в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке.

– Точно правильный автобус? В прошлом году нас три раза пересаживали, – вдруг среди молчаливых рядов появился бойкий журналист. – Говорят, дяди Вовы не будет. Хоть поработаем без напрягов.

Президент Путин в этом году действительно не появился на форуме, а лишь прислал видео-обращение. Из привычного, кроме того, отменили танковый балет и авиационное шоу.

– Партизанскими тропами повезли, чтобы врага запутать. Раньше всегда по Минскому шоссе ехали, а теперь окольными путями, – не унимался бойкий завсегдатай форума.

«Партизанская тропа» прошла через танковый полигон Алабино, где нас встречали редкие экземпляры гусеничной техники, столь же редкие военные патрули и частые аншлаги, гласящие, что проход и проезд запрещен, иначе будут стрелять.

– Со своей едой нельзя, – предупредил полицейский на входе в парк. – Воду из бутылки попрошу отпить.

Алёша не пошел

В былые годы журналистов вообще не приглашали на «Армию», сейчас же военная хватка в отношении гражданских ослабла. После церемонии открытия о дисциплине совсем позабыли, и акулы пера разбрелись кто куда.

Корреспондент «Собеседника» прогулялся по павильонам выставки следом за российским министром обороны. Сергей Кужугетович, окруженный свитой в погонах, среди которых высоким ростом выделялся главный по сводкам с СВО Игорь Конашенков, больше всего внимания уделил стендам китайских и индийских делегаций.

А вот с отечественным инновационным чудо-роботом Алёшей у министра отношения как-то не заладились.

– Пойдем прогуляемся, – предложил Шойгу искусственному интеллекту осмотреть выставку.

Робот как заведенный продолжал запрограммированный текст.

– Да он ничего не слышит! – махнул рукой министр и продолжил осматривать экспозицию с живыми людьми.

Среди иностранных стендов пользовались популярностью также вьетнамский с макетами кораблей и иранский с дронами. Правда, самого известного беспилотника «Шахад» персидские военные почему-то не представили.

Из иностранных делегаций больше всего выделялись представители африканской Намибии. Они подходили к каждой единице боевой техники и живо интересовались представленными образцами. Удалось заметить даже офицера израильской армии. Военный быстро пробежал между стендами и особо нигде не задержался.

Немецкое очковтирательство

Раньше на форуме в качестве гостей участвовали делегаты из западных стран, например Франции. Сейчас они представлены разве что выставкой обожженной трофейной натовской техники. Или...

– Мужчина, – окликнула меня женщина в белой блузке, – хотите я вам очки протру так, что линзы будут как новые. Совершенно бесплатно обработаю новейшим средством из Германии. Мы его еще до санкций завезли – сейчас больше ни у кого нет!

Так что без товаров из недружественных стран на «Армии-2023» все же не обошлось. Как и без превращения воинственного форума в ярмарку ширпотреба, где предлагают купить со скидкой различные суперсредства.

– Забытая советская технология 1967 года! – зазывал из другой палатки молодой человек. – С помощью одного нажатия кнопки на компьютере можно уничтожить любой носитель информации без возможности дальнейшего восстановления. В условиях СВО незаменимо в штабах, танках и самолетах, чтобы враг не мог воспользоваться утечкой данных.

Заодно можно использовать не только в военных нуждах, но и, допустим, удалять все с жестких дисков во время обыска.

И подобных товаров было множество среди военной техники – от новых российских мессенджеров «Импульс» и «Колибри» до банковской карты «Защитник Отечества» и маек с лицом не приехавшего на форум от Putin Team.

«Быстренько надул и уехал»

Уставшим от военщины и покупок предлагали поразвлекаться. Развлечения, разумеется, тоже были специфическими и находились на большой площадке под открытым небом клуба армейских игр «Полигон».

На аттракционе «Солнцепек» (так именуется одно из самых смертоносных и ужасных российских орудий) можно было пострелять плюшевыми птичками из игры Angry Birds по картинкам вражеской техники. Только снаряды были выбраны какие-то недружественные. Злых птичек, как известно, придумали в Финляндии, которая недавно вступила в НАТО.

В другой палатке можно было предаться ностальгии и поиграть в старые игры на приставке – «Танки» и «Контру». Стоп, но они тоже ведь выдуманы в недружественной Японии. Зато здесь же предлагали сразиться в настольную китайскую игру го. Вот это уже по-союзнически!

– Большинство чемпионов игры в го происходят из Европы и Америки, – объяснил руководитель секции. – Все в мире знают Стива Джобса, но не многим известно, что он выбирал путь между предпринимателем и профессиональным игроком в го.

Кстати, о Боге. На выставке показали очередное отечественное ноу-хау – надувную военно-полевую церковь, с виду – обычную палатку. Поставили ее почему-то около пресс-центра, видимо, решив, что журналистам больше всего грехов надо замаливать.

– Быстренько надул, послужил, закрылся и уехал, – с гордостью рассказал у палатки священник.

От духовной пищи самое время было переходить к насущной. Тем более что с собой никаких бутербродов пронести не дали. Если идти, то в столовую «Вежливые люди» или кафе «Военкор», где дают паек «Партизанский» за 1400 рублей, набор сладкий «Вежливые мишки» за 990 рублей, квас «Армейский» или морс «Военторг» за 80 рублей, к которому можно взять мини-маффин (это вроде тоже что-то на недружественном) «Армия России» за 50 рублей. Цены, конечно, повыше, чем в магазине, но что делать. Война войной, а обед по расписанию. Поговорка такая.

Самые яркие заявления на форуме «Армия-2023»

Военный ресурс Украины почти исчерпан.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Здоровому в духовном и физическом отношении человеку страшно приезжать в Европу, такое количество извращений там расплодилось.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сейчас вопрос заключается не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто, когда и как начнет ядерную войну.

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам.