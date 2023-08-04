Для большой части россиян – родителей школьников август – время сборов ребенка в школу и проверки семейного бюджета на прочность. Каждый год расходы на подготовку к учебному году растут, чего не скажешь о доходах граждан. «Собеседник» изучил, как менялись эти расходы за годы правления Владимира Путина.

Двухтысячные и начало президентства

ВВП впервые стал президентом в 2000 году. Статистических данных по школьным сборам за начало двухтысячных нам найти не удалось, но в 2004 году, то есть к концу первого срока Владимира Владимировича, по информации разных СМИ, сборы обходились родителям примерно в 4 тысячи рублей.

В 2005 году, в начале второго срока Путина, согласно подсчетам ВЦИОМа, на одного школьника средняя российская семья тратила 4281 рубль. На самую большую статью расходов (одежду и обувь) приходилось 2904 рубля, на учебники и карты – 765 рублей, на канцтовары – 582 рубля и портфель – 537 рублей. Всего 17% родителей нашли деньги на цветы и подарки учителям.

В 2007 году, к концу второго срока президента, расходы, согласно данным того же ВЦИОМа, существенно выросли – до 7467 рублей. Больше всего подорожали одежда и обувь – на 510 рублей, траты на учебно-методические материалы (учебники, рабочие тетради, контурные карты) изменились не так существенно, подорожала и школьная сумка.

Добровольные взносы выросли с 540 рублей (2005 год) до 655 рублей. Цветы и подарки учителям за два года подорожали с 236 рублей до 341 рубля.

Третий срок

С 2008 по 2012 год президентом РФ был Дмитрий Медведев, Путин занимал пост председателя правительства. Тенденция роста цен с «переменой мест президентов» не изменилась, и в 2011 году средняя сумма расходов родителей к 1 сентября выросла на 12% по сравнению с предыдущим, 2010 годом и составила 12.728 рублей.

Самой дорогой в структуре расходов была школьная форма – 5138 рублей, на втором месте – траты на учебно-методические материалы (1930 рублей), на третьем – взносы на нужды школы (1558 рублей). На канцтовары родители тратили в среднем 1320 рублей, на школьную сумку – 1315 рублей. Расходы снизились на учебно-методические материалы (с 1972 рублей в 2010 году до 1930 рублей) и на добровольный спонсорский взнос (с 788 до 740 рублей). В начале двухтысячных школы были еще хуже оснащены учебниками, контурными картами, рабочими тетрадями. Родителям многое пришлось покупать, но ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Уже через год, осенью 2012 года (Путин пошел на третий срок в мае 2012 года), у средней российской семьи на школьные сборы уходило 15 тысяч 212 рублей. При этом разрыв, если верить данным ВЦИОМа, между семьями, живущими в столице, и семьями из сельской местности был очень большим: 21 тысяча 28 рублей против 12 тысяч 196 рублей. Что, впрочем, объясняется возможностями родителей и разницей в доходах. У москвичей и питерцев они, понятно, выше, чем у многих жителей российской глубинки.

Больше всего в 2012 году выросли добровольные спонсорские взносы – с 740 до 2175 рублей.

«Крым наш»

Большой скачок в расходах на школьные сборы случился в 2015 году. На 2014–2015 годы после присоединения Крыма к России и начала западных санкций пришелся затяжной финансовый кризис. По данным ВЦИОМа, в 2015 году средняя российская семья тратила на сборы уже 20 тысяч рублей, на минуточку, на 47% больше, чем в 2014 году (13,6 тысячи рублей).

Основная часть расходов, как всегда, легла на покупку школьной формы – 7 тысяч 100 рублей (в 2014 году – 4 тысячи 700 рублей). Напряженные отношения с Западом не повлияли на импортозамещение в этой сфере. Полпред президента в ЦФО Александр Беглов заявил, что две трети всей формы, которую носят российские школьники, – импортного производства и в планах изменить это соотношение.

Двадцатые – пандемия и СВО

2018 и 2019 годы сильно шарахнули по россиянам вообще и по родителям школьников в частности, и уже через год, в 2020 году, общая сумма школьных сборов преодолела психологическую отметку в 30 тысяч рублей, составив, по информации ВЦИОМа, 34 тысячи 858 рублей. Разница с прошлым годом почти 8 тысяч рублей, в переводе на проценты – 29%.

Покупка школьной формы, сменной и спортивной обуви стала обходиться в 15 тысяч 415 рублей, учебников и тетрадей – в 4195 рублей, школьного портфеля – в 3979 рублей. Вдвое выросли взносы на школьные нужды: с 1781 до 3885 рублей. Заметно возросли расходы и на цветы, подарки учителям – с 1177 до 1644 рублей, что раньше социологи не отмечали.

В августе 2020 года депутаты Госдумы предложили ввести новую ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей на подготовку детей к началу учебного года. Но родители получили материальную поддержку – «путинскую выплату» – к 1 сентября 2021 года. Единовременное пособие президент назначил в апреле, мотивируя тем, что доходы населения пострадали из-за пандемии.

Осенью прошлого года (до мобилизации оставался какой-то месяц) ВЦИОМ озвучил среднюю стоимость школьных сборов – 33.225 рублей. Социологи (ВЦИОМ неоднократно обвиняли в пропаганде и искажении. – Авт.) оптимистично отметили, что за два года родительские траты снизились – на целых полторы тысячи рублей.

В этом году ВЦИОМ пока не представил свои данные, но родители новосибирских школьников уже сами подсчитали, что уложиться меньше чем в 35 тысяч рублей этой осенью нереально.

подводим итоги

За 20 с лишним лет правления ВВП стоимость школьных сборов выросла на 30 тысяч рублей. «Собери ребенка в школу и не разорись» для обычных родителей, не обязательно малоимущих и многодетных, стало настоящим квестом. Они начинают готовиться к 1 сентября с весны, берут кредиты и микрокредиты, отказываются от отдыха, обсуждают между собой, будут ли в текущем году для всех «подъемные». У любого родителя есть свой арсенал лайфхаков, но с каждым годом расходы растут в геометрической прогрессии и делать это все сложнее.