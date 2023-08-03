Тамара Эйдельман*: Не верю в рабский характер россиян

«Мы живые, а не мертвяки»

– Помнится, в десятом классе мы читали Чаадаева, его первое «Философическое письмо», которое Герцен сравнил с ночным выстрелом. «Сначала дикое варварство, потом грубое невежество...» и так далее. Вы сейчас убедились в правоте Петра Яковлевича, что «мы живем среди мертвого застоя»?

– Я и тогда не пыталась вас убедить в правоте Чаадаева. Если помнишь, после этого мы читали, например, письмо Пушкина, который отрицает его концепцию. Конечно, те проблемы, которые поставил Чаадаев, невероятно важны для всей русской культуры и общественной мысли. Они были важны тогда – они важны сегодня. Если помнишь также, в конце письма стоит подпись, дата и место. А именно: «Некрополь». Я отказываюсь принимать мысль о том, что Россия умерла, потому что мы с тобой разговариваем, и мы живые, а не мертвяки. И таких, поверь, много. В этом письме множество печальных истин, которые наводят на очень серьезные мысли. Сегодня каждый второй журналист меня спрашивает, каковы исторические корни рабского характера россиян. Во-первых, я не верю в рабский характер россиян. А во-вторых, не верю в то, что события многовековой давности полностью определяют мои сегодняшние действия. Я сама решаю, что делаю. Есть традиция, но Иван Грозный был тогда, а вот я сама по себе, как и все остальные. У Чаадаева это очень сильно написано, что вся история определила нынешний ужас России и лишила ее будущего. Но я не могу этого принять.

– А вас же наверняка спрашивают, с кем Путин может быть запараллелен: с Александром III, Грозным?

– Не хочу отвечать на этот вопрос. И не потому, что нет желания ругать или хвалить Путина, а потому что все эти сравнения, по-моему, майндгейм. Особого значения они не имеют.

– Но то, что история знает сослагательное наклонение – это не майндгейм? Это действительно живучий метод в исторической науке?

– Мне кажется, что это очень интересный метод, потому что никто же не говорит: «Всё было ровно так, как я придумал». Сослагательное наклонение позволяет выявить, что была такая возможность. Естественно, если мы будем рассуждать о том, почему марсиане не высадились в 1917 году, – это понятно, для фантастических романов. А вот вопрос: была ли возможность Временного правительства устоять? Если была, то при каких условиях? Я понимаю: этого не произошло. И вроде бы как бессмысленно все обсуждать. Но если мы это рассматриваем, то выявляем те факты, которые почему-то сделали невозможным такой вариант. Опять же потому, что я не верю в то, что всё предопределено железно. И соответственно, мы понимаем, осмысляем какие-то механизмы, которые в тот момент действовали.

– Тогда вопрос как раз в свете этой концепции и этих умозрительных построений. А если бы Александра II не разорвала бомба, если бы реформы продолжились...

– То, наверное, все равно было бы неидеально. Но думаю, что намного лучше бы все сложилось. Опять-таки: я не считаю, что Россия была обречена на то, чтобы ничего не произошло. Тогда не произошло – в другое время произойдет. Вот увидишь.

«Я вас, сволочей, научу культуру любить!»

– Писательница из Тамбова, учительница литературы Елена Борода не так давно наделала много шума, заявив публично: «Пусть Достоевский и Толстой пройдут мимо, чем дети будут читать их через не хочу и не могу». Мне, как филологу, признаюсь, слышать подобное странновато.

– Максим, ты уверен, что, когда учился в школе, в твоем специализированном «гуманитарном» классе, где все, казалось, были помешаны на литературе, каждый прочел целиком «Войну и мир»?

– Нет, не уверен.

– Вот именно. Замечательный литературовед, заслуженный учитель РФ Лев Соболев, преподававший в нашей школе, тоже, кстати, считает, что литературу совсем не обязательно делать обязательным предметом. Любовь по принуждению никому не нужна. Вот это представление в нашей стране – как можно жить, не читав «Войну и мир»?! А не читав «Анну Каренину» – можно? А не читав «Воскресение»? И дальше мы создаем жесткий канон. Ну а кто-то не читал. Я думаю, что если бы в «Анне Карениной» не было такой сильной религиозной струи и, конечно, эротической, то, возможно, в школах изучали бы «Анну Каренину», потому что она банально меньше, ее легче освоить, чем «Войну и мир».

– Хорошо, а из тинейджеров, которые не освоили русскую классику и поэтому не в курсе, что главный и, может быть, единственный закон человеческого бытия – это сострадание, дефицит которого сейчас просто сумасшедший, вспомним здесь же Федора Михайловича с его слезинкой ребенка, не стоящей всей мировой гармонии – из этих зумеров получатся люди, склонные к эмпатии?

– Ну, понимаешь, сострадание, слезинка – это всё замечательные, великие мысли. Боюсь, что те, кто сегодня творит ужасные вещи, слыхали их. Эти мысли очень важны, и я бы, конечно, хотела, чтобы как можно больше людей про них знали. Вообще, главное, я считаю, что дала русская культура миру – невероятный гуманизм. Вот эту самую слезинку ребенка. Но мне кажется куда более важно, чтобы в нашей стране резко снизился уровень агрессии, допустимого насилия, потому что он очень высок в семье, школе, армии, в больницах, детских домах. Вот это основа наших бед. Вот с этим надо бороться. Слезинка ребенка – важнейшая вещь. Но если мы будем заставлять узнавать про нее, размахивая железным кулаком – все, дескать, немедленно читайте Достоевского и Толстого, – то возникает вопрос: а насколько это правильно? Получается: я вас, сволочей, научу культуру любить!