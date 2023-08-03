Тамара Эйдельман*: Не верю в рабский характер россиян
Она – заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения РСФСР, писательница, радиоведущая, блогер. Дочка выдающегося советского историка Натана Эйдельмана
А еще она – мой преподаватель в школе. 9 сентября 2022 года Минюст России внес Тамару Эйдельман* в список иноагентов. Такая вот история приключилась с историком.
– Тамара Натановна*, не так давно Патриарх Кирилл заявил, что сегодня «неприязнь друг к другу сродни измене Родине». Все уже настолько устали от постоянной агрессии, от сумасшедшего градуса ненависти, что дальше, кажется, некуда. Вы, находясь в Лиссабоне, чувствуете эту усталость?
– Я очень болезненно ощущаю разлитую агрессию и поэтому стараюсь рассказывать и писать про любое проявление доброты, про людей, которые остаются верными себе, как, например, мемориальцы*. Я практически перестала заходить на Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена. – Ред.). Одно время было совсем не до него, путешествовала. Потом однажды с утра встала и от бессмысленности залезла туда. Сразу заболела от взаимной ненависти, от всех этих упреков. Как омерзительно, когда уехавшие смеют попрекать оставшихся, а кто уехал раньше, попрекает тех, кто уехал позже! Этого нельзя делать, сейчас особенно. Ведь то немногое, что мы сегодня можем противопоставить свалившемуся на нас ужасу – это доброта, человеческие отношения. У меня есть проект «Поездки с Тамарой Эйдельман*», который стартовал еще в 2021 году. В мою группу приезжают русскоязычные люди из самых разных частей земли. Все очень доброжелательные, все общаются, все – единомышленники. И это тоже, как ни странно, психотерапия, своего рода релакс от безумного градуса ненависти. Я не хочу сказать, что я такой целитель, потому что сама от этого очень много получаю. Просто мне кажется: подобное единение – это самое важное сегодня, а ругань, брань совершенно отвратительны.
– То есть эскапизм... Но в итоге-то все равно от сегодняшних реалий никуда не деться.
– Не волнуйся (смеется), я не скрываюсь и в курсе всех новостей. Но когда начинаю читать посты (комменты вообще стараюсь не просматривать), то... Чего тут скрываться, тем более от того, что А полил грязью Б? А потом пришли еще В, Г, Д, Е, и все начинают поливать уже друг друга. Не хочу. У меня есть более важные дела.
– А вам не кажется, что нагнетанию истерии способствует в том числе и возгонка в СМИ такого дискурса, как обыденность ядерного конфликта? Ну подумаешь, дескать... Недавно Дугин и Караганов поучаствовали в этой возгонке. Последний вообще предложил, как бы между делом, идею удара по европейским странам. Атомное сумасшествие поднимается с риторики мелких пропагандистов на ТВ-шоу до более значимых высот.
– Все эти пропагандисты играют с огнем. Им нравится быть большими католиками, чем папа римский. Пока их слова просто сотрясение воздуха, цель которого – вызвать ужас и привлечь к себе внимание. Но это – пока.
– Вам не страшно, что со всем этим приходится как бы свыкаться. И прав был все-таки Федор Михайлович – «человек есть существо, ко всему привыкающее».
– Не буду с этим свыкаться. Как не свыкнусь с лаем в соцсетях. Нужно выстраивать свои отношения по-другому. Общаться с нормальными людьми, которых очень много. На каждую мою лекцию приходит несколько сот адекватных людей, говорящих по-человечески, у которых отношения между собой по-человечески же выстроены. Мои друзья ведут себя нормально, и я контачу с ними. А размахивать грязными тряпками в соцсетях мне неинтересно.
«Безумная историчка»
– Но у вас, как и у любого популярного блогера, все равно есть хейтеры. Я буквально вчера залез в YouTube и нашел видео «Безумная историчка Эйдельман*», «Разбираем ошибки Тамары Эйдельман*»... Обращаете внимание на них?
– Нет, я их не смотрю. Ими наслаждается моя команда. И если там есть дельные замечания, а не просто «заткнись, жидовская морда», мне об этом сообщают. Кстати, мой сын и невестка почему-то считают, что все эти «безумные Эйдельман*» – очень смешно и стоило бы посмотреть для поднятия настроения. Но мне противно.
– Разумной, конструктивной критике вы, естественно, только рады?
– Конечно.
– Можете привести примеры?
– Понимаешь, обиженные люди проявляются из разных мест. Я не говорю про какие-то конкретные ошибки, где я что-то спутала. Обратили внимание – мы поправили. Но взять, к примеру, тех же людей из бывшего СССР, у которых, я бы сказала, тонкая кожа. Их очень легко обидеть. Жители Латвии, Литвы, Эстонии, как я недавно узнала, очень обижаются на слово «Прибалтика». Они считают его унизительным для них. Я никогда, естественно, в это слово никакого негатива, никакой негативной коннотации не вкладывала. И тем не менее кто-то, как я поняла, считает это отголосками «советского взгляда». Хорошо, теперь говорю «балтийские республики» или просто их перечисляю.
«Мединский меня не интересует»
– В школе на ваших уроках истории, насколько я помню, не было какого-то определенного учебника. Да, иногда мы почитывали Александра Корнилова. У нас был замечательный Леонид Кацва. А вот буквально через пару недель, к 1 сентября, выходит «единый госучебник по истории для старшеклассников», в котором, по словам одного из его авторов Владимира Мединского, представившего учебник на днях, будут описаны все важнейшие события, связанные с присоединением Крыма, причинами и ходом СВО. Всемирная история и история России будут как-то сосуществовать в пределах одного курса. Россия – в центре истории. Угадывается ли в этом продолжение русскоцентричного мифа или каких-то славянофильских надежд на то, что у России действительно «особый путь»?
– Послушай, этот учебник создается под редакцией Мединского. Всё. Точка. Это уже означает его провал. Ничего из того, к чему прикасается Мединский, нормальным быть не может. Кого бы там ни набрали. Даже если бы они писали про Древний Египет, это все равно было бы ужасающе. Мединский – человек, который сказал, что 28 панфиловцев, даже если это миф, то все равно полезный для нас миф, его надо пропагандировать. Очевидно, новый учебник будет полон таких пропагандистских мифов. Что крайне печально.
– Кстати, у него же лекции по истории сейчас выходят. Вы смотрели?
– Нет-нет (смеется). Ты знаешь, пару раз ради любопытства открывала творения господина Мединского. С меня достаточно. Я составила представление, больше он меня не интересует. Не говоря уж о том, что он римских цифр не знает. Когда открывал кинофестиваль в Москве, не мог прочесть его номер.
– А вы можете этот тренд объяснить: почему люди не занимаются фактчекингом?
– Так там речь не идет о фактчекинге! Там идет речь об интерпретации фактов, там настолько все пронизано ложью и пропагандой, что нечего «чекать». Или ты все это принимаешь, или все выкидываешь.
«Мы живые, а не мертвяки»
– Помнится, в десятом классе мы читали Чаадаева, его первое «Философическое письмо», которое Герцен сравнил с ночным выстрелом. «Сначала дикое варварство, потом грубое невежество...» и так далее. Вы сейчас убедились в правоте Петра Яковлевича, что «мы живем среди мертвого застоя»?
– Я и тогда не пыталась вас убедить в правоте Чаадаева. Если помнишь, после этого мы читали, например, письмо Пушкина, который отрицает его концепцию. Конечно, те проблемы, которые поставил Чаадаев, невероятно важны для всей русской культуры и общественной мысли. Они были важны тогда – они важны сегодня. Если помнишь также, в конце письма стоит подпись, дата и место. А именно: «Некрополь». Я отказываюсь принимать мысль о том, что Россия умерла, потому что мы с тобой разговариваем, и мы живые, а не мертвяки. И таких, поверь, много. В этом письме множество печальных истин, которые наводят на очень серьезные мысли. Сегодня каждый второй журналист меня спрашивает, каковы исторические корни рабского характера россиян. Во-первых, я не верю в рабский характер россиян. А во-вторых, не верю в то, что события многовековой давности полностью определяют мои сегодняшние действия. Я сама решаю, что делаю. Есть традиция, но Иван Грозный был тогда, а вот я сама по себе, как и все остальные. У Чаадаева это очень сильно написано, что вся история определила нынешний ужас России и лишила ее будущего. Но я не могу этого принять.
– А вас же наверняка спрашивают, с кем Путин может быть запараллелен: с Александром III, Грозным?
– Не хочу отвечать на этот вопрос. И не потому, что нет желания ругать или хвалить Путина, а потому что все эти сравнения, по-моему, майндгейм. Особого значения они не имеют.
– Но то, что история знает сослагательное наклонение – это не майндгейм? Это действительно живучий метод в исторической науке?
– Мне кажется, что это очень интересный метод, потому что никто же не говорит: «Всё было ровно так, как я придумал». Сослагательное наклонение позволяет выявить, что была такая возможность. Естественно, если мы будем рассуждать о том, почему марсиане не высадились в 1917 году, – это понятно, для фантастических романов. А вот вопрос: была ли возможность Временного правительства устоять? Если была, то при каких условиях? Я понимаю: этого не произошло. И вроде бы как бессмысленно все обсуждать. Но если мы это рассматриваем, то выявляем те факты, которые почему-то сделали невозможным такой вариант. Опять же потому, что я не верю в то, что всё предопределено железно. И соответственно, мы понимаем, осмысляем какие-то механизмы, которые в тот момент действовали.
– Тогда вопрос как раз в свете этой концепции и этих умозрительных построений. А если бы Александра II не разорвала бомба, если бы реформы продолжились...
– То, наверное, все равно было бы неидеально. Но думаю, что намного лучше бы все сложилось. Опять-таки: я не считаю, что Россия была обречена на то, чтобы ничего не произошло. Тогда не произошло – в другое время произойдет. Вот увидишь.
«Я вас, сволочей, научу культуру любить!»
– Писательница из Тамбова, учительница литературы Елена Борода не так давно наделала много шума, заявив публично: «Пусть Достоевский и Толстой пройдут мимо, чем дети будут читать их через не хочу и не могу». Мне, как филологу, признаюсь, слышать подобное странновато.
– Максим, ты уверен, что, когда учился в школе, в твоем специализированном «гуманитарном» классе, где все, казалось, были помешаны на литературе, каждый прочел целиком «Войну и мир»?
– Нет, не уверен.
– Вот именно. Замечательный литературовед, заслуженный учитель РФ Лев Соболев, преподававший в нашей школе, тоже, кстати, считает, что литературу совсем не обязательно делать обязательным предметом. Любовь по принуждению никому не нужна. Вот это представление в нашей стране – как можно жить, не читав «Войну и мир»?! А не читав «Анну Каренину» – можно? А не читав «Воскресение»? И дальше мы создаем жесткий канон. Ну а кто-то не читал. Я думаю, что если бы в «Анне Карениной» не было такой сильной религиозной струи и, конечно, эротической, то, возможно, в школах изучали бы «Анну Каренину», потому что она банально меньше, ее легче освоить, чем «Войну и мир».
– Хорошо, а из тинейджеров, которые не освоили русскую классику и поэтому не в курсе, что главный и, может быть, единственный закон человеческого бытия – это сострадание, дефицит которого сейчас просто сумасшедший, вспомним здесь же Федора Михайловича с его слезинкой ребенка, не стоящей всей мировой гармонии – из этих зумеров получатся люди, склонные к эмпатии?
– Ну, понимаешь, сострадание, слезинка – это всё замечательные, великие мысли. Боюсь, что те, кто сегодня творит ужасные вещи, слыхали их. Эти мысли очень важны, и я бы, конечно, хотела, чтобы как можно больше людей про них знали. Вообще, главное, я считаю, что дала русская культура миру – невероятный гуманизм. Вот эту самую слезинку ребенка. Но мне кажется куда более важно, чтобы в нашей стране резко снизился уровень агрессии, допустимого насилия, потому что он очень высок в семье, школе, армии, в больницах, детских домах. Вот это основа наших бед. Вот с этим надо бороться. Слезинка ребенка – важнейшая вещь. Но если мы будем заставлять узнавать про нее, размахивая железным кулаком – все, дескать, немедленно читайте Достоевского и Толстого, – то возникает вопрос: а насколько это правильно? Получается: я вас, сволочей, научу культуру любить!
«Сила притягивает»
– Я вам завидую: прочитал на днях в вашем телеграм-канале, что сходили на концерт моего любимого Бориса Гребенщикова* в Лиссабоне. Какие впечатления?
– Абсолютное просветление! Я его тоже очень люблю, хотя, конечно, БГ* уже немолод. Но это настолько было прекрасно, настолько духоподъемно, что слов нет. Концерт закончился словами: «Бог есть свет, в нем нет ни капли тьмы».
– Важный для меня вопрос по аналогии с заглавием книги Николая Гавриловича: «Что делать?» Только еще уточнил бы – что делать молодым людям, которые намереваются свободно творить здесь и не хотят, чтобы их смела государственная машина. Как им быть? Вы можете напутствие дать какое-нибудь?
– Я думаю так: те, кто хочет оставаться в России и творить, должны решить для себя несколько вещей. Главное – на какой уровень компромисса они готовы. Понятно, что без компромисса жить сейчас нельзя. Причем я произношу слово «компромисс» совершенно без какого-либо бранного смысла. Учитель должен понять, что он готов делать ради того, чтобы оставаться со своими учениками, а что делать не готов. Точно так же и студент, айтишник, артист, журналист – кто угодно. Что тот же журналист готов писать или не писать, какие слова пропускать ради того, чтобы донести свои мысли. Это очень существенная вещь, потому что можно заиграться. В какой-то момент компромиссов будет столько, что встанет вопрос: «А ради чего они»? Тогда игра не стоит свеч.
– Многие из молодых людей – моих сверстников – яростно защищают сегодня разных диктаторов, того же Сталина, например. У вас есть объяснение этому? Их так выучили, или навязали, или почему? Молодое поколение, казалось бы, должно быть прогрессивным. А в итоге...
– Во-первых, кто-то очевидно это делает за деньги – один вариант. Другой: сила всегда притягивает. Еще вариант: бабушка с дедушкой рассказывали, какие были продукты дешевые при Сталине и как спокойно, хорошо жили. Ну, все бывает, что же делать. Это печально, но факт: тиранов любят.
– Помните конец «Белой гвардии», когда Булгаков пишет, что «...все пройдет. Страдания, муки, кровь... а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» Как думаете – почему?
– Я только и делаю, что обращаю взгляд на звезды. Поэтому, наверное, и получила свою маленькую звезду – иноагента.
*Признан в РФ иноагентом.