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Вчера, в 17:16

Юлия Ауг: Запрет «пропаганды абортов» не поможет поднять рождаемость

В Мордовии приняли закон, запрещающий «пропаганду абортов».

В принятом в начале августа в Мордовии законе говорится не только о формировании положительного образа абортов, но и о запрете действий, формирующих страх перед вынашиванием и воспитанием ребенка. 

Новый закон «Собеседнику» прокомментировала актриса театра и кино Юлия Ауг.

– Как вы оцениваете формулировку этого закона? 

– На мой взгляд, «пропаганда» – здесь слово лишнее, некорректное. Если говорить вообще о сексуальном воспитании, о понимании своего тела, физиологии, то должно быть другое слово – «просвещение». Именно оно объясняет, вследствие каких действий могут быть такие-то последствия. Аборты, на мой взгляд – это край.

– Может начаться в Мордовии, а продолжиться по всей России? 

– Нельзя ни в Мордовии, ни в России. Все начинается с ответственного отношения к своему телу. Запретить что-то законодательно все равно не получится.

Многие помнят, что было в Советском Союзе, когда официально запретили аборты. Огромное количество криминальных абортов, дикое количество искалеченных женщин, судеб. Если дойдем до того, чтобы запрещать, количество абортов не уменьшится, но это все будет невероятно вредить здоровью людей. Нужно ответственно относиться к своим желаниям, к рождению человека, а пропаганда тут не поможет. Необходимы воспитание и просвещение.

– Зачем тогда такие законы нужны государству?

– Могу предполагать, что резко снизилась рождаемость и власть видит в подобных действиях выход. Видимо, надо рождаемость в процентном отношении повышать, вот они и пытаются это сделать с помощью законодательных актов. Но совершенно точно – не поможет.

Рубрика: Общество

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