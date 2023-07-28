Почему вырос спрос на религиозную литературу?

Книги по истории и художественные произведения теряют популярность, а религиозные издания - в тренде. «Собеседник» поинтересовался у известных российских писателей: почему?

Дмитрий Быков* (на фото):

– Так бывает, когда происходят тектонические сдвиги. Например, дьявол являет свой лик, сходит с ума половина населения... В религии ищут не утешения и даже не объяснения. Просто миф – единственное зеркало, в котором человечество видит себя. Именно в нем можно прочесть о том, как дьявол шантажирует Бога: отдай мне контроль над половиной Земли, иначе я взорву ее всю.

Денис Драгунский:

– Это могут быть сезонные колебания спроса. Надо посмотреть, как пошел спрос одновременно на кулинарную литературу, на эзотерику и мемуары. Прежде чем делать выводы, должно пройти несколько лет, лучше лет 10.

Виктория Токарева:

– Потому что все молятся, чтобы кончилась спецоперация. Что впереди? Всем тревожно. Люди надеются на Всевышнего, потому что больше не у кого о помощи просить.

Михаил Веллер:

– Людям по их природе необходимы какие-то системообразующие ценности. Им нужна система и ориентация. Они должны категорически знать, что вот это делать необходимо, а вот это нельзя. Любая религия является системообразующей ценностью. То есть она дает идеал поведения и антиидеал. В наше время, когда в обществе отсутствует идеология, весьма неполно доверие к официальной информации, когда сокрушаются абсолютно все ценности: одни с Запада, другие с Востока, – люди пытаются найти образец и смысл своего поведения и представления о мире в религии, что абсолютно естественно и само по себе говорит о духовном кризисе нашей страны.

*Власти РФ считают иноагентом.