Собачья мафия: как аферисты наживаются на животных

Дворняги под видом породистых

Семейная пара Елена и Алексей из Красногорска мечтали купить щенка породы джек-рассел-терьер.

– Покупать в питомнике нам дорого, там владельцы за каждый чих берут деньги, – рассказывает Алексей. – А нам не нужны были прививки – если что, сделаем сами. И родословная тоже не нужна – на выставки мы с ним ходить не собирались.

Дешевле собаки стоят на сайтах бесплатных частных объявлений. Супруги выбрали симпатичного щенка за 15 тысяч рублей, и то, что средняя цена на эту породу 35–50 тысяч, их не смутило. Когда щенка привели к ветеринару, случился неприятный сюрприз. Она объяснила, что это никакой не джек-рассел-терьер, хотя, возможно, кто-то из близких родственников собаки и имел к этой породе отношение, а обычная дворняга.

– Мы к нему привязались, но он вырастет крупным, в нашей хрущевке не развернуться. Мы смогли пристроить его в семью к знакомым, у них жилищные условия лучше, чем у нас, – смущенно говорит Алексей.

Скупой платит дважды, но пара решила пока воздержаться от покупки джек-рассел-терьера, о котором мечтали.

На самом деле эту ошибку совершают многие, кто гонится за породистым питомцем, но ничего в этом не понимает и пытается сэкономить. Предприниматель Игорь Айрапетян, который держит ораву собак и помогает бездомным животным, вспоминает случай, когда на «Авито» продавали котят, бритых под сфинксов.

Бывает и так, что животное породистое, но больное, потому что его родителей заводчики заставляли постоянно скрещиваться или потому, что оно жило в ужасных, ненадлежащих условиях, его плохо кормили. У маленьких собак, которые живут в клетках (йоркширский терьер, шпиц и так далее), проблемы с костями и суставами. Неопытный покупатель может этого не заметить.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если для вас важна порода, то покупайте животное в питомнике, у проверенных заводчиков. Обращайте внимание на цену, она должна быть рыночной. Сильно заниженная – верный сигнал, что что-то не так.

Предоплата

Похожий вариант разводки. Человек находит животное по объявлению в интернете, владелец сообщает, что цена невысокая, поэтому спрос большой и надо сделать бронь, выслав ему предоплату. Надо ли объяснять, что после того, как деньги оказываются у афериста, он растворяется в тумане? Или такой вариант: животное отдается в руки бесплатно, но нужны деньги на его транспортировку.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Никаких предоплат. Вы должны лично увидеть животное, и только после этого можно платить.

«Подайте песику на корм»

Самые большие «грязные» деньги крутятся в собачье-кошачьей благотворительности. Сегодня вся помощь животным ушла в онлайн, приюты и волонтеры создают свои сайты и группы в соцсетях, они не занимаются сбором средств налом в общественных местах – на улицах, в электричках, на вокзалах. С собаками – а иногда и с котами – и картонками «Подайте на корм» сидят только лжеволонтеры или лжехозяева. Находящиеся при них собаки часто обколоты седативными препаратами, поэтому не пытаются убежать и спят. Жизнь таких животных короткая и тяжелая. С ними плохо обращаются, их плохо кормят, они лишь средство для зарабатывания денег.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Не подавайте деньги. Можно предложить купить для собаки или кошки корм, налить воды. Если владелец (волонтер) откажется, то все понятно.

«Переведите деньги на лечение котику»

Но поскольку вся настоящая благотворительность перешла в онлайн, зооаферисты тоже туда переезжают. Схема простая: мошенник находит в интернете фото больного животного, причем чем оно хуже выглядит, тем для него лучше – фото зацепит сердобольных людей за живое, и они захотят помочь. Аферист сопровождает изображение душещипательной подписью, сообщается, что животному требуется лечение, и оставляет свои реквизиты, куда можно пересылать деньги.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если это фонд помощи животным или приют, то проверить легче. У фондов и приютов есть свои сайты, на которых информация о требующих помощи животных дублируется, можно сверить реквизиты, также выкладываются финансовые отчеты. Но сбором денег занимаются и отдельные волонтеры, активисты. Поищите о них информацию в интернете: как правило, если люди действительно помогают животным, то делают это давно, у них есть репутация.

Есть еще один способ – проверить в интернете фото животного. Если оно использовалось в разных объявлениях не один, не два, а десятки раз, то это скорее всего мошенники. Для проверки используйте сайты google.com и tineye.com.

Черные передержки

Это тоже лжеблаготворительность, и у нее довольно большая ниша. Передержки принимают животных для проживания и последующего пристройства. Нашел человек на улице собаку или кошку, но взять домой не может; отдавать в муниципальный приют, где животное быстро заболеет и умрет, не хочет; и тогда он платит деньги и отдает его в частную передержку.

Как правило, такая передержка – это обычная квартира, где стоят клетки с животными в несколько рядов и этажей. В лучшем случае это придомовая территория частного дома. Животных много, их плохо кормят или вообще не кормят, грязно, распространяются инфекции, они болеют и умирают.

Для владельцев таких скотобаз ничего не стоит выбросить животное на улицу или перепродать таким же садистам с коммерческой жилкой. Черные передержки просят помощи в интернете, публикуя объявления типа: «SOS. Заканчивается корм, помогите!», «Нам все так же нужны пеленки и корм», «Важна каждая ваша копеечка».

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если вам нужна передержка, не обращайтесь в первую попавшуюся, найденную в соцсети. Хороших передержек мало, спросите у волонтеров: возможно, вам кого-то порекомендуют. Пристраивая животное, посмотрите, в каких условиях оно будет жить.

Настоящие защитники животных ведут борьбу с зооаферистами. В интернете есть паблики, где публикуется информация о мошенниках и можно пробить человека. Например, в ВК есть группа «Черный список/Пристройство животных/Россия».