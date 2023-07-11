Отобрать компьютеры
В какой части тела депутата Кубанова окажется кулер от процессора той машины, которую он попытается изъять?
Депутат новосибирского Заксобрания Анатолий Кубанов гениален. Он на голубом (ничего не пропагандируем, просто фразеология) глазу предложил отобрать у россиян компьютеры и другие гаджеты.
По мнению Кубанова, ЭВМ, как он выразился, должны «применяться по назначению». А именно – «использоваться в науке, промышленном производстве, транспортных системах, военных штабах». Не иначе, как кто-то из соратников Кубанова по некой онлайн-стрелялке применил к нему первое правило интернета из-за его криворукости. Бывает. Не все мы, но большинство из нас не домохозяйки, и у нас не так уж много времени на оттачивание скилов в онлайн-играх, поэтому мы иногда косячим. Но повод ли это начать массовый отъем оргтехники у населения? И хорошо ли это вообще?
Кубанов, по-видимому, ничего, кроме злополучной стрелялки не изведавший, считает, что если у граждан отобрать компы, то у них случится великий творческий подъем, который «приведет к расцвету науки и искусства». Следуя этой логике, отобрать компьютер в первую очередь следует у самого Кубанова, поскольку те законопроекты, которые он предлагает Новосибирску... А собственно, ничего, кроме инициативы этого депутата отобрать у нас компы, мы в творчестве Кубанова и не обнаружили! То есть комп следует отобрать прежде всего у самого Кубанова, чтобы он как минимум не портил жизнь геймерам в онлайн-играх. То, что он тогда не сможет участвовать в совещаниях по зуму – сущая ерунда. На бескомповом творческом подъеме он легко найдет в чулане селектор, стряхнет с него пыль и вспомнит старые добрые селекторные совещания. Заодно вспомнит, как писать письма от руки, и приручит пару одичавших почтовых голубей, чтобы не совсем отбиться от цивилизации. Кроме того, полагаем, что в Новосибирске найдется немало обладателей самых передовых компов, с которыми можно путешествовать во времени. И они быстро объяснят Кубанову, в какой его части тела окажется кулер от процессора той машины, которую он попытается изъять. В общем, удачи депутату Кубанову.