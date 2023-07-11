Отобрать компьютеры

Депутат новосибирского Заксобрания Анатолий Кубанов гениален. Он на голубом (ничего не пропагандируем, просто фразеология) глазу предложил отобрать у россиян компьютеры и другие гаджеты.

По мнению Кубанова, ЭВМ, как он выразился, должны «применяться по назначению». А именно – «использоваться в науке, промышленном производстве, транспортных системах, военных штабах». Не иначе, как кто-то из соратников Кубанова по некой онлайн-стрелялке применил к нему первое правило интернета из-за его криворукости. Бывает. Не все мы, но большинство из нас не домохозяйки, и у нас не так уж много времени на оттачивание скилов в онлайн-играх, поэтому мы иногда косячим. Но повод ли это начать массовый отъем оргтехники у населения? И хорошо ли это вообще?

Кубанов, по-видимому, ничего, кроме злополучной стрелялки не изведавший, считает, что если у граждан отобрать компы, то у них случится великий творческий подъем, который «приведет к расцвету науки и искусства». Следуя этой логике, отобрать компьютер в первую очередь следует у самого Кубанова, поскольку те законопроекты, которые он предлагает Новосибирску... А собственно, ничего, кроме инициативы этого депутата отобрать у нас компы, мы в творчестве Кубанова и не обнаружили! То есть комп следует отобрать прежде всего у самого Кубанова, чтобы он как минимум не портил жизнь геймерам в онлайн-играх. То, что он тогда не сможет участвовать в совещаниях по зуму – сущая ерунда. На бескомповом творческом подъеме он легко найдет в чулане селектор, стряхнет с него пыль и вспомнит старые добрые селекторные совещания. Заодно вспомнит, как писать письма от руки, и приручит пару одичавших почтовых голубей, чтобы не совсем отбиться от цивилизации. Кроме того, полагаем, что в Новосибирске найдется немало обладателей самых передовых компов, с которыми можно путешествовать во времени. И они быстро объяснят Кубанову, в какой его части тела окажется кулер от процессора той машины, которую он попытается изъять. В общем, удачи депутату Кубанову.