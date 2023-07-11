Служить бы рад, но так вот — очень тошно

29-летнего Артема Чужикова почти год назад сильно избили в военной части Белгородской области перед отправкой на Украину. Парню переломали кости лица, повредили правую часть тела. Сейчас он не может нормально питаться, передвигаться, видеть, но остается служить с категорией Г – временно не годен, ведь подписан контракт и его нарушать нельзя. Виновник избиения – на свободе, ему присудили всего лишь выплатить штраф.

«Продолжали бить, когда был без сознания»

Артем – парень рассудительный и обстоятельный, родился в Ставрополе, жил в Мурманске. Окончил строительный техникум и пошел служить по контракту в 2015 году, через год ушел из армии, в 2017-м снова вернулся, с 2019 по 2022 год работал в системе ФСИН, женился, все время вспоминал армию добрым словом и в результате решил, что именно там его истинное предназначение, и вернулся служить в 2022-м.

В армии уже многое к тому времени изменилось, начался конфликт с Украиной, но Артем готов был к любым сложностям. Встретили его приветливо – свой человек, звание ефрейтора дали сразу же. Парень бывалый, не подведет. А он и не подводил. Дисциплину не нарушал, водку не пил, в отличие от многих других. Не любил этого. Некоторые сослуживцы его за это сразу невзлюбили: как так не пьет? Да еще и ефрейтор уже. Однажды, когда быстро сделал все дела за день, остался охранять оружие и боеприпасы. Иначе они были бы в свободном доступе, а это опасно. Вдруг такими же боеприпасами свои станут стрелять по своим, выпив лишнего. Не хотел рисковать.

– Лежит оружие заряженное, и никто за ним не смотрит – рискованно, мало ли что? – вспоминает Артем. – Сослуживец Владислав Пчелкин подошел, попросил помочь: тут, недалеко отойти. Я сказал, что не могу оставить оружие и боеприпасы. Он предложил поручить приглядеть за оружием водителю КАМАЗа, который был поблизости, но я был против, не согласился, тот уже заводил машину, чтобы уехать. Пчелкину не понравилось, что я остался на месте, и он меня ударил без предупреждения. Я потерял сознание. Все произошло неожиданно и молниеносно. Я даже не защищался, – рассказал солдат «Собеседнику».

Во время судебного заседания Чужиков говорил суду, что ударов было минимум три. И он чувствовал, что его продолжают бить, когда он приходил в себя. После того как очнулся, едва мог стоять на коленях. Как рассказал солдат, ему пришлось написать заявление о том, что он получил травмы, находясь в машине, по своей вине, только тогда ему дали возможность получить медицинскую помощь в больнице. Кроме того, по рассказам Чужикова, его перед тем, как отвезти в больницу, накачали алкоголем. «Медик сделал мне укол, и так как он старше по званию, я не стал особо спорить, вкололи лекарство, и после этого я утратил способность нормально передвигаться. Меня переместили в медицинский пункт, и человек в черной балаклаве в грубой форме приказал лечь. Он прижал меня коленом к земле и насильно вливал в горло алкоголь, который подавал ему сзади мой сослуживец, бутылку за бутылкой, держа меня за разбитое лицо. Я пытался сопротивляться, уворачивался, как мог, просил остановиться, но им было все равно. Потом только они отвезли меня в больницу», – рассказал «Собеседнику» Артем Чужиков.

Солдата отправили в больницу спустя два дня после избиения. Все это время он почти не вставал.

комментарий юриста

Владимир Тригнин, председатель Военной коллегии адвокатов Москвы:

– Военнослужащему надо обжаловать решение суда. Да, возможно, суд учел какие-то заслуги подсудимого и поэтому не лишил его свободы, а лишь назначил 100 тысяч штрафа в виде наказания. Это не мешает гражданину, который понес убытки и моральный вред, обратиться и потребовать гражданского процесса. Взыскать затраты на лечение, упомянуть моральный вред. Посчитать, сколько он недополучил в результате травмы. Триста тысяч рублей он может потребовать только лишь за моральный вред. А если он не сможет проходить службу дальше по состоянию здоровья, то еще должна быть учтена упущенная выгода.

Присудили штраф, и всё…

Уголовное дело против Пчелкина возбудили по статье «Превышение служебных полномочий». Ему грозила тюрьма, но в результате он отделался штрафом. Среди смягчающих обстоятельств – «участие в боевых действиях», полученный орден Мужества и другие поощрения. Адвокат Пчелкина апеллировал к тому, что, если его подзащитного оставят на свободе, он будет и дальше защищать Родину. Суд присудил выплатить 100 тысяч рублей, еще 10 тысяч в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Адвокат Артема, конечно, удивлен: «Дали ниже низшего. Вообще в голове не укладывается. Мы подали апелляцию, ждем, когда будет рассмотрение. Санкции предусматривали лишение свободы, суд может выйти за рамки санкций и снизить, конечно. Но всего лишь штраф, это как? С таким случаем мы однозначно столкнулись впервые».

Сам солдат уверяет, что вообще не понимает, на каком основании рассчитывалась компенсация, никто ему о ней и не говорил даже и никаких документов он не предоставлял.

На медосвидетельствовании в госпитале Артему присвоили в октябре 2022 года категорию Г – временно не годен к военной службе. «Хотели отправить на Украину, – рассказывает Артем, – но я просто не в состоянии был выполнять боевые задачи. Совершенно. Сказал, что, если хотят, пусть сажают». Артем консультировался по поводу своей ситуации со здоровьем с хирургами Петербурга. Те объяснили, что нужно делать еще одну операцию и ставить несколько пластин, дали понять, что первая операция была выполнена недостаточно результативно, надо все делать заново. Нужна остеотомия лицевых костей, чтобы исправить ошибки предыдущего врача. Остеотомия – это хирургическая процедура, при которой производится разрез или удаление кости с целью изменения ее формы или выравнивания. Артем предполагает, что нужно ломать кости, которые неправильно срослись, ведь постоянная боль – это привычное состояние его организма. Сегодня, спустя почти год после избиения, Артем Чужиков добивается грамотного лечения и повторной операции, которая, как ему сообщили в частной клинике, стоит минимум 300 тысяч рублей. Бесплатно за такую медицинскую процедуру никто не берется. Но денег у солдата – нет!

Сейчас Чужиков вернулся на службу в Псков, он снимает жилье (в своей части судебные документы хранить не рискует), с женой находится на грани развода, она сказала ему, что после травмы с ним стало трудно общаться. «До происшествия я имел в кармане начисленную зарплату 40 тысяч рублей, – рассказал Артем. – Из-за ситуации с травмой мою зарплату сократили путем составления подложных бумажек в виде выговоров. Меня разжаловали из ефрейтора в рядового, сейчас платят 28 тысяч. И больше я ничего не имею», – вздыхает солдат. Он болен и деморализован, но сдаваться не намерен. «Никогда не думал, что такое может случиться в реальности, в армии, со мной», – говорит Чужиков. Несмотря ни на что, он надеется на пересмотр дела.