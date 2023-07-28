На форуме «Россия-Африка» Ростех представил сразу пять вертолетов

На Втором международном экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка» холдинг «Вертолеты России» презентует свои санитарные, офшорные, транспортные и VIP-вертолеты:

легкий двухдвигательный вертолет Ансат в санитарном исполнении,

новейший Ми-171А3 для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, проведения в открытом море поисково-спасательных операций,

многоцелевой тяжелый вертолет Ми-38,

современные модификации знаменитой на весь мир «восьмерки» Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ.

«С Африкой нас связывает давнее и прочное сотрудничество. Российские вертолеты с самой лучшей стороны зарекомендовали себя на континенте, показывая исключительную надежность при эксплуатации даже в экстремальных климатических условиях, — отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев. — Сегодня мы продолжаем развивать взаимоотношения с африканскими партнерами, реализуем новые комплексные проекты».