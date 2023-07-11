Алексей Кортнев, музыкант:

– Самая большая беда в том, что современная Россия ничего нового не порождает, и нельзя сказать, что она родина чего-то нового. Она дубликатор, воссоздатель того, что было, на это, собственно, и нацелен курс нашего руководства, чтобы воссоздать всех этих слонов, жирафов и носорогов.