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Вчера, в 17:44

Вопрос ребром: родиной чего является для вас современная Россия?

Ровно сто лет назад в СССР был создан Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), после чего ироничная фраза «Россия – родина слонов» получила совершенно иной оттенок. «Собеседник» поинтересовался у известных россиян: современная Россия – родина чего?

Фото: Global Look Press

Леонид Гозман*, политик:

– Человеческая история перемешана, многие убеждены, что концлагеря придумал Ленин. Но подобное было и в практике британцев. Расправы устраивали не только большевики, те же британцы, подавляя одно из восстаний в Индии, привязывали восставших к жерлам пушек и стреляли. Представление о том, что мы самые ужасные – это тоже форма гордыни. 

Фото: соцсети

Виктор Ерофеев, писатель: 

– Россия и осталась родиной слонов. Помимо слонов, там появились и другие животные. Целый зоопарк: есть зайцы в большом количестве, трясущиеся от всего, есть воронье, которое каркает, есть какие-то лани интеллигентного вида, ну и есть медведи, которые ходят на задних лапах. 

Фото: Getty Images

Алексей Кортнев, музыкант: 

– Самая большая беда в том, что современная Россия ничего нового не порождает, и нельзя сказать, что она родина чего-то нового. Она дубликатор, воссоздатель того, что было, на это, собственно, и нацелен курс нашего руководства, чтобы воссоздать всех этих слонов, жирафов и носорогов. 

Фото: соцсети

Александр Проханов, писатель: 

– Недавно сидел и думал: что такое государство и Родина? Государство казнит, а Родина оплакивает. И конечно, Россия – родина Байкала, Пушкина, Толстого, вас, меня, наших близких и облаков, которые проплывают мимо. 

*Минюст РФ считает иноагентом.

Фото: mordovmedia.ru
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