Вопрос ребром: родиной чего является для вас современная Россия?
Ровно сто лет назад в СССР был создан Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), после чего ироничная фраза «Россия – родина слонов» получила совершенно иной оттенок. «Собеседник» поинтересовался у известных россиян: современная Россия – родина чего?
Леонид Гозман*, политик:
– Человеческая история перемешана, многие убеждены, что концлагеря придумал Ленин. Но подобное было и в практике британцев. Расправы устраивали не только большевики, те же британцы, подавляя одно из восстаний в Индии, привязывали восставших к жерлам пушек и стреляли. Представление о том, что мы самые ужасные – это тоже форма гордыни.
Виктор Ерофеев, писатель:
– Россия и осталась родиной слонов. Помимо слонов, там появились и другие животные. Целый зоопарк: есть зайцы в большом количестве, трясущиеся от всего, есть воронье, которое каркает, есть какие-то лани интеллигентного вида, ну и есть медведи, которые ходят на задних лапах.
Алексей Кортнев, музыкант:
– Самая большая беда в том, что современная Россия ничего нового не порождает, и нельзя сказать, что она родина чего-то нового. Она дубликатор, воссоздатель того, что было, на это, собственно, и нацелен курс нашего руководства, чтобы воссоздать всех этих слонов, жирафов и носорогов.
Александр Проханов, писатель:
– Недавно сидел и думал: что такое государство и Родина? Государство казнит, а Родина оплакивает. И конечно, Россия – родина Байкала, Пушкина, Толстого, вас, меня, наших близких и облаков, которые проплывают мимо.
*Минюст РФ считает иноагентом.