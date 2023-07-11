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Вчера, в 17:56

Какой на самом деле будет инфляция?

Путин и Набиуллина заговорили об ускорении инфляции. Для ее удержания Центробанк впервые с сентября прошлого года поднял ключевую ставку с 7,5 до 8,5% и, видимо, не в последний раз. Каким будет реальный рост цен и к чему готовиться потребителям?

Фото: Global Look Press

Инфляция разгоняется. Об этом еще в начале июля предупреждала глава Банка России Эльвира Набиуллина, а недавно на совещании по экономическим вопросам заявил Путин. 

– Это безусловный факт, который констатирует и Росстат при всей сомнительности его оценок, и Центральный банк этим мотивировал повышение ключевой ставки. То ослабление рубля, которое произошло в последнее время, является дополнительным проинфляционным фактором, – говорит экономист Андрей Нечаев. 

Замедление инфляции, по словам экономиста, возможно, только «если произойдет чудо и резко вырастет производство». Нечаев предполагает, что, согласно Росстату, инфляция во втором полугодии составит примерно 6%, но это так называемая официальная инфляция, она всегда в разы ниже реальной, которую на себе ощущают потребители. 

Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин сказал РИАМО, что реальная инфляция для большинства россиян по итогам года составит 25–30%. Вот это уже ближе к реальной жизни. Ведь в прошлом году, согласно опросам, по мнению россиян, жизнь в РФ подорожала на 22–23%. На сколько же теперь подорожают, например, продукты питания? Пожуем – увидим...

Теги: #инфляция

Рубрика: Общество

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