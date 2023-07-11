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Вертолетов станет больше

Ростех поставит для региональных авиаперевозок почти 100 вертолетов Ми-8.

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Фото: Вертолеты России

Холдинг «Вертолеты России» заключил с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) договор на поставку сразу 86 вертолетов типа Ми-8 для организации авиаперевозок в российских регионах.

«Для многих регионов нашей страны вертолет – самый подходящий транспорт, который позволяет связать небольшие населенные пункты с крупными городами. А потому поставка этой техники для региональных перевозок – важнейшая задача, которой мы уделяем особое внимание. С 2017 года мы передали ГТЛК более 130 вертолетов. Сегодня они успешно работают в разных регионах России. В настоящее время продолжается исполнение договора на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1, из которых 12 уже переданы эксплуатантам в 2022 году, еще 14 отправятся к местам назначения в 2023 году. Новый контракт с ГТЛК рассчитан на поставку 86 машин в 2023-2025 годах. Машины будут переданы в рамках исполнения комплексной программы развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации», – пояснил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков. 

Вертолеты будут произведены в универсальной транспортной комплектации и переданы заказчику в 2023-2025 годах. 

Рубрика: Общество

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