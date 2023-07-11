Универ на казарменном положении – как прошел выпускной в РГУ?
Выпускники Рязанского госуниверситета потребовали уволить и.о. ректора
Студенты университета, носящего имя Сергея Есенина, отказали в доверии и.о. ректора Игорю Мурогу после устроенного им выпускного в «военном стиле». «Заберите его обратно, пожалуйста!» – обратились они к рязанскому губернатору Павлу Малкову и главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.
Игорь Мурог возглавляет вуз чуть больше полугода, с конца ноября 2022-го, но уже успел настроить против себя многих – от студентов и их родителей до выпускников и преподавателей. Первая петиция с требованием отставки и.о. ректора появилась на сайте change.org через неделю после его назначения и собрала к настоящему времени свыше 1300 подписей. Для многих последней каплей стал выпускной.
«Есенин развел руками в изумлении...»
По университетской традиции выпускной проходит на каждом факультете отдельно и представляет собой чествование лучших. Но и.о. ректора решил поменять заведенные правила – устроил общее для всех вручение дипломов. Праздник провел на собственный вкус – с военным оркестром, марширующими десантниками, барабанщицами из ФСИН, полевой кухней и православным батюшкой, окроплявшим дипломы святой водой. Понравилось далеко не всем. И это мягко сказано.
«Вместо камерного и милого праздника, мы получили пиар-акцию. Происходящее, скорее, напоминало воинскую присягу. Хотелось бы надеяться, что следующие поколения студентов не застанут такого позора», – говорится в обращении выпускников, опубликованном в неформальной университетской группе «Мемфак РГУ» во «ВКонтакте».
Петиция меньше чем за неделю набрала полтысячи лайков и множество комментариев, в которых нашлось мало теплых слов для Мурога.
«Вообще, праздник напомнил полковой марш, который перепутал площадку выступления, – написала мать одного выпускника – Алиса Федорова. – Даже Есенин развел руками в изумлении от происходящего...»
– На красной ковровой дорожке вместе с Мурогом стояли не имевшие к вузу никакого отношения его однопартийцы-единороссы, а многие родители выпускников не видели в толкучке, как их дети получают дипломы. Пожилым людям негде было присесть, – возмущается студент истфака Владислав Коршунов. – Некоторые студенты во время речи Мурога отвернулись от него, а в начале кто-то крикнул: «Фу!» Бабушки рядом со мной смеялись, что ему надо было самому спуститься на парашюте.
«Угрозами заставляют увольняться»
Претензии сотрудников университета не сводятся лишь к анекдотическим завихам ректора, достойным пера Салтыкова-Щедрина. Опрошенные преподаватели и студенты в один голос говорят о текучке кадров, начавшейся при Муроге. Только с истфака, по сообщению рязанского Минобра, уволились три педагога, в том числе один из главных специалистов по средневековой Руси, автор семи книг в серии «ЖЗЛ» профессор Вячеслав Козляков.
Всего же, по сообщению рязанского портала YA62 со ссылкой на представление районной прокуратуры, из университета ушли 40 человек. Рассказывают, что большие потери понесла бухгалтерия, юридический, информационный отделы и отдел воспитательной работы, полностью сменилась пресс-служба.
Официально все уходят по собственному желанию, но преподаватели утверждают, что часто причиной становится хамство и грубость и.о. ректора. В январе громко уволился из вуза водитель Владимир Поликарпов, оставив гневный пост в соцсетях:
«С приходом нового и.о. ректора я за месяц стал «водителем, который купил права, бездельником, наездником» и т.д. Мог ли я представить, что там, где принято было всегда уважать человека, независимо от его статуса, я и мои товарищи будем подвергаться унижениям, оскорблениям, что нас будут угрозами заставлять увольняться?»
Денег нет, но вы держитесь
В декабре 2022-го Мурог сообщил, что у университета 50 млн рублей долгов за «коммуналку», и посему он взялся «спасать вуз», предложив коллективу по собственному желанию отказаться от надбавок и премий, а также пообещал закрыть 30% специальностей, признанных нерентабельными.
С этой оптимизацией расходов как раз и было связано появление первой петиции. И похоже, она возымела действие.
– Мы все испугались, что будет ликвидирован так называемый эффективный контракт, от которого зависят стимулирующие выплаты. Но прошедший семестр показал, что он никуда не делся, – рассказывает преподаватель вуза. – Правда, не исключено, что на следующий учебный год будет принято новое положение, отменяющее эффективный контракт. Плюс нам увеличивают нагрузку, а зарплата остается прежней.
Однако, с точки зрения рязанских властей, в вузе все в порядке. На обращение выпускников областной Минобр ответил, что все «заранее были проинформированы о формате проведения» выпускного и мероприятие «прошло в торжественной и праздничной обстановке». Только почему-то далеко не у всех было праздничное настроение.