Универ на казарменном положении – как прошел выпускной в РГУ?

«Угрозами заставляют увольняться»

Претензии сотрудников университета не сводятся лишь к анекдотическим завихам ректора, достойным пера Салтыкова-Щедрина. Опрошенные преподаватели и студенты в один голос говорят о текучке кадров, начавшейся при Муроге. Только с истфака, по сообщению рязанского Минобра, уволились три педагога, в том числе один из главных специалистов по средневековой Руси, автор семи книг в серии «ЖЗЛ» профессор Вячеслав Козляков.

Всего же, по сообщению рязанского портала YA62 со ссылкой на представление районной прокуратуры, из университета ушли 40 человек. Рассказывают, что большие потери понесла бухгалтерия, юридический, информационный отделы и отдел воспитательной работы, полностью сменилась пресс-служба.

Официально все уходят по собственному желанию, но преподаватели утверждают, что часто причиной становится хамство и грубость и.о. ректора. В январе громко уволился из вуза водитель Владимир Поликарпов, оставив гневный пост в соцсетях:

«С приходом нового и.о. ректора я за месяц стал «водителем, который купил права, бездельником, наездником» и т.д. Мог ли я представить, что там, где принято было всегда уважать человека, независимо от его статуса, я и мои товарищи будем подвергаться унижениям, оскорблениям, что нас будут угрозами заставлять увольняться?»

Денег нет, но вы держитесь

В декабре 2022-го Мурог сообщил, что у университета 50 млн рублей долгов за «коммуналку», и посему он взялся «спасать вуз», предложив коллективу по собственному желанию отказаться от надбавок и премий, а также пообещал закрыть 30% специальностей, признанных нерентабельными.

С этой оптимизацией расходов как раз и было связано появление первой петиции. И похоже, она возымела действие.

– Мы все испугались, что будет ликвидирован так называемый эффективный контракт, от которого зависят стимулирующие выплаты. Но прошедший семестр показал, что он никуда не делся, – рассказывает преподаватель вуза. – Правда, не исключено, что на следующий учебный год будет принято новое положение, отменяющее эффективный контракт. Плюс нам увеличивают нагрузку, а зарплата остается прежней.

Однако, с точки зрения рязанских властей, в вузе все в порядке. На обращение выпускников областной Минобр ответил, что все «заранее были проинформированы о формате проведения» выпускного и мероприятие «прошло в торжественной и праздничной обстановке». Только почему-то далеко не у всех было праздничное настроение.